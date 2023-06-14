Trabzonspor Sebat Gençlik Spor ile iş birliği protokolü imzaladı

Trabzonspor, Trabzon futbolu için adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda bordo-mavililer Sebat Gençlik Spor Kulübü ile anlaşma imzaladı.





Doğan, iş birliğinin hem Trabzonspor'a hem de Trabzon futboluna önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, "Akçaabat Sebatspor, geçmişinde Süper Lig'i görmüş bir takım. Genetiğinde başarı var. Bizim ortak düşüncemiz, Trabzon futbolunun gelişimini sağlamaktır. Yetenekli oyuncularımızı, iş birliği yapacağımız takımlarımızda Trabzonspor'a hazırlayacağız" dedi.





Oyuncu maliyetlerinin çok arttığına dikkati çeken Doğan, "Onun için oyuncu yetiştirerek ve geliştirerek satmak zorundayız. Hiç kimsenin bunun dışında bir şey yapma şansı yok. Biz futbolcu kaynağının üzerinde oturuyoruz. Zaman içerisinde her kademede, her ligde Trabzon takımlarını bulundurmak, orada tutmak, büyütmek ve desteklemek zorundayız. Trabzonspor'un bu ağabeyliği yapması lazım. Bu desteği lafta bırakmayacağız. Her zaman, her aşamada elimizden gelen katkıyı sağlayacağız" dedi.





Doğan, Trabzonspor'dan TFF 3. Lig'e transfer olacak futbolcuların değerlendirilmesi noktasında Sebat Gençlik Spor'dan geri dönüş beklediklerini vurgulayarak, "Biz 1461 Trabzon FK ile bir süreci başlattık ve gayet güzel ilerliyoruz. Sizin de bize TFF 3. Lig'de oynayabilecek olan futbolcularımızı değerlendirip kulübümüze dönüş yapmanız gerekiyor. Çok net söylüyorum, gerçekten yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. Sebat Gençlik'in zaten o kültürü de var. Bu ivme kazandıracaktır. Sebat'ın bir üst lige yükselmesi, 1461 Trabzon'un da gelecekte bir üst lige çıkması bizim avantajımızadır. İki takımın da inşallah bir üst lige çıkması sonrası Trabzonspor'un da bu konudaki planlaması tam oluşacaktır. Trabzonspor'a ve Trabzon futboluna bu lazım" ifadelerini kullandı.





Cemil Kalkışım ise iş birliği anlaşmasının geleceğe dönük katkısına işaret ederek, "Türk futboluna, Trabzon ve Akçaabat'a hayırlı olmasını diliyorum. Anlaştığımız bir oyuncunun, önünde Trabzonspor hedefini gördüğü için kendisine teklif edilen rakamların çok daha altına bize geleceğine inanıyoruz. Bu bizim için bir şanstır. Bizim oyuncularımıza bakış açımız normal spor kulüplerinden farklıdır. Başarımız, birlikteliğimiz ve saygımız buradan geliyor. Kulüp olarak borçsuz bir şekilde, kendi bütçemize göre ilerliyoruz" şeklinde konuştu.





Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da 19 yaş altı takımından direkt olarak 3. Lig'de katkı sağlayabilecek futbolcuların belirlenmesi noktasında gerekli çalışmaların başladığını ve desteğin artarak devam edeceğini kaydetti.



