Trabzonspor Sebat Gençlik Spor ile iş birliği protokolü imzaladı

Oyuncu maliyetlerinin çok arttığına dikkati çeken Doğan, "Onun için oyuncu yetiştirerek ve geliştirerek satmak zorundayız. Hiç kimsenin bunun dışında bir şey yapma şansı yok. Biz futbolcu kaynağının üzerinde oturuyoruz. Zaman içerisinde her kademede, her ligde Trabzon takımlarını bulundurmak, orada tutmak, büyütmek ve desteklemek zorundayız. Trabzonspor'un bu ağabeyliği yapması lazım. Bu desteği lafta bırakmayacağız. Her zaman, her aşamada elimizden gelen katkıyı sağlayacağız" dedi.