Ertuğrul Doğan: 15 milyon euro bulmamız gerekiyor

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon'da 'Basınla Buluşma' programı düzenledi. Doğan'ın kulüp ve takımın durumuyla ilgili yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:





"Gelirler giderleri karşılamıyor"





"Trabzonspor'un 25-26 Mart'ta açıklanan borcu 2 milyar 836 milyon TL'ydi. Şu anda toplam borucumuz 3 milyar 32 milyon TL civarında. Trabzonspor'un gelirleri, giderlerini karşılamıyor. Bu durumu herkes bilmesi gerekiyor."





"15 milyon euro bulmak zorundayız"





"Biz geldiğimiz günden beri 24 milyon euro borç ödedik. Bir kısmını sponsorlarla bir kısmını da yöneticilerimizle ödedik. Bayrama kadar Trabzonspor yönetiminin bulması gereken 15 milyon euro daha var. Şu anda futbol takımı bütçemiz 25.5 milyon euroya inmiş durumda. Yapılacak transferlerin yeni maaşları ile bu 25 milyon euronun altına da düşebilir. Bizim hedefimiz takım bütçesini bu seviyelerde tutmak olacak."





"Yabancı bir firma ile ortak çalışıyoruz"





"Altyapı konusunda yabancı bir firma ile ortak çalışmaya başladık. Bu firma ile TFF de daha sonra işbirliği yaptı. Temmuz sonunda bu firmanın bize hazırladığı organizasyonu kulüp bünyesinde idrak etmeye başlayacağız."





"Dünyanın ilgiyle izleyeceği bir belgesel oluyor"





"Şampiyonların Belgeseli hazırlanıyor. Tüm dünyanın ilgiyle izleyeceği bir çalışma geliyor. Gerçekten inanılmaz bir emek veriliyor. Çok dikkat çekici olacağını düşünüyoruz."





Forma tanıtımı





"24 Haziran'da güzel bir forma lansmanı hazırlıyoruz. Yine dikkat çekici bir organizasyonumuz olacak."



























