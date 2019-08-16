Trabzonspor Sturridge'le prensipte anlaştı

UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag engelini geçerek tur atlayan Trabzonspor, transferde de mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili kulübün ikinci başkanı Önder Bülbüloğlu, Daniel Sturridge ile el sıkıştıklarını açıkladı.

"Sözleşme 3 yıllık olacak"

Radyospor'a konuşan Bülbüloğlu, "Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Daniel Sturridge'in annesi Grace Sturridge ile menajerlik haklarını elinde bulunduran amcası Dean Sturridge, özel davetle dün Trabzon'a gelmişti. Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven'le birlikte şehri gezen ve ev bakan Sturridge'in anne ve amcası, daha sonra da Medical Park Stadı'nda Sparta Prag ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçını takip etmişti.