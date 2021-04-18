Trabzonspor uzatmada yıkıldı

Süper Lig’in 35. Haftasında Trabzonspor, evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı ve üst üste 4. maçından da bir puanla ayrıldı. Bordo-mavili takım Djaniny’nin golüyle öne geçerken, Hatay, 90+6’de penaltıdan Boupendza’nın golüyle beraberliği yakaladı. Konuk ekip karşısında Trabzonspor, savunmasını ön planda tutarak yüksek pas yüzdesiyle oynamaya çalıştı. İlk çeyrekten sonra oyunda dengeyi kuran bordo-mavililer, özellikle kenarlardan getirdiği toplarla sonuç üretmeye çalıştı.

SPOR Cimbom kendine geldi

22. Dakikada orta alandan aldığı topla hızla ilerleyen Djaniny, ceza sahasına girerken, çapraz pozisyondan sert bir vuruşla ağlara gönderdi ve Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda iki takım da ilk yarıdaki oyun anlayışında mücadele ederken, karşılıklı fauller sonucu oyun zaman zaman durmak zorunda kaldı. 53’de Nwakaeme’nin soldan ortasında Djaniny topa dokunamayınca kaleci Munir’de kaldı. 76’da ceza sahasına giren Boupendza tam vuracakken, Serkan son anda ayak koydu ve topu uzaklaştırdı.

77’de ceza sahasına giren Yusuf Sarı’nın vuruşunda kaleci Munir gole izin vermedi. Maçın ilk uzatma dakikasında Boupendza ceza sahasına girerken Flavio’nun hamlesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı işaret etti. Diouf’un kullandığı penaltıda Uğurcan topu çıkardı. Fakat VAR a giden Zorbay Küçük, ceza alanına girildiği gerekçesiyle penaltıyı tekrar etti. 90+6’da bu kez penaltıyı kullanan Boupendza, skoru 1-1 yaptı.