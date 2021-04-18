​Cimbom kendine geldi

Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Göztepe’nin konuğu olan Galatasaray, geriye düştüğü maçı kazanmasını bildi: 1-3. Henüz maçın ilk dakikalarında Diabate’nin golüye yenik duruma düşen sarı-kırmızılı takım, gecenin yıldızlaşan ismi Kerem Aktürkoğlu’nun 3 golüyle hanesine 3 puan yazdırdı. Galatasaray, ligde 3 hafta sonra ilk kez galip geldi. Göztepe’nin 3 haftalık yenilmezlik serisi de son buldu. 8. dakikada Burekovic’in soldan ortasında penaltı noktası üzerinde güzel bir vole vuruşuyla tamamlayan Diabate, Göztepe’yi 1-0 öne geçirdi.
- 19. dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu’nun ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu’nun sağ çaprazdan vuruşu direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1. 39’da Taylan’ın pasıyla ceza sahasına giren Kerem, sağ çaprazdan sert bir vuruşla fileleri sarstı: 1-2. 42’de Taylan’ın uzun pasında Halil İbrahim Dervişoğlu, yerde kalırken hakem Fırat Aydınus, Berkan Emir’e kırmızı kart gösterdi.
VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonun başlangıcının ofsayt olduğu gerekçesiyle Berkan Emir’in kırmızı kartı iptal edildi. 62’de Halil Dervişoğlu, ceza sahası içerisinde Obinna’nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem penaltı kararı verdi. 64’de penaltıyı kullanan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle topu ters köşelere gönderdi: 1-3.
Galibiyeti hak ettik
- Galatasaray’da ilk kez 11’de sahaya çıkan Halil İbrahim Dervişoğlu, galibiyeti hak ettikleri belirterek, “Gole çok yaklaşmıştım ama takıma da katkı sağladığımı düşünüyorum. İnşallah sonraki maçlarda da 3 puan alırız” dedi. Taylan ise takımda ekstra bir motivasyon olduğunu ifade ederek, “Kalan tüm maçları kazanırsak ne olacağını göreceğiz. Galatasaray bunu daha önce yaptı, yine yapabiliriz” diye konuştu.