​Cimbom kendine geldi

Hayat

Filmi katliamın tanıklarıyla çektik

Bosna Hersekli yönetmen Jasmila Zbanic, TRT ortak yapımı olan Quo Vadis, Aida?” da Srebrenitsa katliamına mercek tutuyor. Önümüzdeki günlerde sonuçları açıklanacak olan Oscar ödüllerinde “En iyi uluslararası film” dalında aday olan yapım, katliamı anlatan ilk uzun metrajlı film olması yönüyle de dikkat çekiyor. Gerçek bir hikayeden yola çıkılarak çekilen filmin yönetmeni Zbanic, “Şahsen Srebrenitsa bana çok yakın çünkü kuşatma altındaki Saraybosna’daki savaştan sağ çıktım. Srebrenitsa halkıyla kaderimiz aynı olabilirdi” diyor.