Trabzonspor'da Bruno Peres ve Nwakaeme’nin sağlık durumları açıklandı Trabzonspor Kulübü, Bruno Peres'in sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık tespit edildiğini, sağ kalçasında gerilme hisseden Anthony Nwakaeme’nin ise tedavisine başlandığını ve yarın MR'ının çekileceğini açıkladı.

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