Zirve namağlup Trabzonspor'un

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 3-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 25. ve 87. dakikada penaltıdan Bakasetas ile 90. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 3. dakikada Rossi attı. Ayrıca sarı-lacivertli takımda Kim Min-Jae 23. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 21'e yükseltti ve zirve koltuğunu Fenerbahçe'den aldı. Sarı-lacivertliler ise 19 puanda kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Nwakaeme ve Peres devam edemedi

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Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, karşılaşmanın 40’ncı dakikasında kasık bölgesinde ağrı hissedince kenar yönetimine devam edemeyeceğini iletti. Bir süre daha oyunda kalan Nwakaeme, 43’üncü dakikada oyundan çıkarak yerini Yusuf Sarı’ya bıraktı. İkinci yarının başlarında ise sağ ayağında ağrı hisseden sağ bek oyuncusu Bruno Peres 49’uncu dakikada kendisini yere bıraktı. Maça devam edemeyen Peres’in yerine Dorukhan 51’inci dakikada Dorukhan oyuna dahil oldu.

Trabzonspor namağlup zirvede

İlk yarıdan dakikalar

3. dakikada Trabzonspor savunmasında oluşan karambolde topu önünde bulan Rossi, ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan ağlarla buluşturdu. 0-1

20. dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bakasetas’ın vuruşu kaleci Altay’ın solundan direğin yanından auta çıktı

21. dakikada Osayi-Samuel’in pasında ceza sahasında topla buluşan Mesut Özil’in vuruşu kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

24. dakikada Bakesetas’ın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay’ın müdahalesi yetersiz olunca meşin yuvarlak kale çizgisini geçti. 1-1

26. dakikada Ferdi’nin sol çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır’ın çeldiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

41. dakikada Peres’in vuruşundan Altay’dan dönen top Nwakaeme tamamlamak istediği meşin yuvarlak savunmadan dönüp, Hugo’nun önüne düştü. Bu oyuncunun da vuruşu savunmadan döndü.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar

55. dakikada Bakasetas’ın uzaktan kaleye gönderdiği sert şutu Altay kontrol etti.

58. dakikada Berat’ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut az farkla yandan auta gitti.

67. dakikada Abdülkadir Ömür’ün ceza sahası sol çaprazından uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şut yandan dışarıya çıktı.

80. dakikada sağ kanattan Yusuf’un ortasına ön direkte iyi yükselen Dorukhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü devamında savunma Djaniny’den erken davranarak altı pas üzerinden topu uzaklaştırdı.

83. dakikada Cornelius Szalai’nin müdahalesi sonrası yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Daha sonra yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan penaltı noktasını işaret etti.

87. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas’ın vuruşunda meşin yuvarlak Altay’ın solundan ağlara gitti: 2-1.

90. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür’ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius’un vuruşunda Altay meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Penaltı noktası üzerinde Yusuf önünde kalan meşin yuvarlağı yeniden kaleye gönderdi, Altay’ın müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma 3-1 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

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