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Fırtına sağ tarafı çözüyor

Sezonun kalan bölümü için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Avcı, sağ bek Bruno Peres ve sağ kanat Edin Visca'nın tam anlamıyla takıma dönmesini bekliyor. Avcı, bu iki isimle sağ taraftaki sorunu çözecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda Edin Visca ve Bruno Peres ne zaman sahalara dönecek?
Visca'nın yeni yılda formasına kavuşması bekleniyor.

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürürken gözler bir yandan da sakatlığı bulunan isimlerin üzerinde. Bordo-mavililerde özellikle sağ bek Bruno Peres ile sağ kanat oyuncusu Edin Visca'nın durumları yakından takip ediliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Visca ve Peres'in takıma dönmeleriyle bu iki bölgeye takviye yapılmasına gerek kalmayacağını düşünüyor. İki oyuncunun da en geç yılbaşında takıma dönmesi bekleniyor. Her iki futbolcunun da maç yapacak düzeye gelmelerinin yeni yılı bulması bekleniyor.

Bir isim gönderilecek

Avcı'nın, Bruno Peres'ten sağ bekte yararlanmayı düşündüğü kaydedildi. Ancak, kadrosunda 14 yabancı oyuncusu bulunan bordo-mavililerin Peres'i takıma kazandırması için bir yabancısını takımdan göndermesi gerekiyor. Yönetim, bu konuda teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek.

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