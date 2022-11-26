Fırtına sağ tarafı çözüyor

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürürken gözler bir yandan da sakatlığı bulunan isimlerin üzerinde. Bordo-mavililerde özellikle sağ bek Bruno Peres ile sağ kanat oyuncusu Edin Visca'nın durumları yakından takip ediliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Visca ve Peres'in takıma dönmeleriyle bu iki bölgeye takviye yapılmasına gerek kalmayacağını düşünüyor. İki oyuncunun da en geç yılbaşında takıma dönmesi bekleniyor. Her iki futbolcunun da maç yapacak düzeye gelmelerinin yeni yılı bulması bekleniyor.

Bir isim gönderilecek

Avcı'nın, Bruno Peres'ten sağ bekte yararlanmayı düşündüğü kaydedildi. Ancak, kadrosunda 14 yabancı oyuncusu bulunan bordo-mavililerin Peres'i takıma kazandırması için bir yabancısını takımdan göndermesi gerekiyor. Yönetim, bu konuda teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek.

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Hazırlıklarımız devam ediyor



🔗 https://t.co/x8oFzV4JjK pic.twitter.com/YJ0EtBig7m — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 25, 2022

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