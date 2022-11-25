Trabzonspor'dan taraftara çağrı: Kulübünü öldürme!

Trabzonspor Kulübü, korsan yayıncılığın Türk futboluna verdiği zarara dikkati çekti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama ve paylaşılan tabloda, korsan yayınların kulüpleri nasıl öldürme noktasına getirdiği gözler önüne serildi.
Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden, "Korsan yayın kanserdir, kulübünü öldürme!" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Türkiye’de korsan yayınlar sebebiyle futbol hızlı bir şekilde bitme noktasına doğru ilerlemektedir.
- Ülkemizde yaşanan yayın hırsızlığı nedeniyle yayıncı kuruluştan elde edilen gelirler dört yıl öncesine oranla yüzde 80 oranında düşmüş ve bu sebeple kulüpler ciddi zararlar görmüştür. Alınan tüm önlemlere rağmen, ülkemizde korsan yayın izleme oranı son yapılan araştırmalara göre yüzde 58 seviyelerine kadar yükselmiştir. Bilinçli taraftarların korsan yayına karşı mücadele etmemesi halinde bu oran daha da yukarılara çıkarak yayın gelirleri minimum seviyelere inecektir.
- Ekonomik olarak darboğazın içinde olan Türk futbolunun iki yıl gibi kısa sürede tamamen bitme noktasına gelmemesi adına kulüpleri ve Türk futbolunu içten içe öldürecek bu kansere dur dememiz gerekmektedir.
- Özellikle İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde bu sorun büyük oranda çözülmüş ve kulüpler bunun karşılığında ciddi bir kalkınma yaşamıştır.
- Kulüplerin, medyanın, taraftarların ve kısaca futbol ailesi içindeki herkesin çok ciddi şekilde korsan yayınla mücadele etmesi elzemdir.
- Korsan yayın suçtur. Türk futbolunun geleceği için korsan yayın izleme, izlettirme!"
Bu oran büyüdükçe Türk futbolu değer kaybediyor.#HırsızlığaDurDe pic.twitter.com/tP4k84EzOg
Bu oran büyüdükçe Türk futbolu değer kaybediyor.#HırsızlığaDurDe pic.twitter.com/tP4k84EzOg— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 25, 2022