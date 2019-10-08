Trabzonspor'da Nwakaeme kendine geldi

Geçtiğimiz sezon ligde 10 gol, 10 asistle skora en çok katkı veren oyuncuların başında gelen Anthony Nwakaeme, bu sezon ise 10 resmi müsabakada siftah yapamamıştı. Bordo-mavililerin Süper Lig’in 6. haftasında evinde 4-1 kazandığı Beşiktaş maçında 1 gol ve 1 asiste imza atan başarılı oyuncu, 161 gün sonra ağları sarsmayı başarmıştı. Beşiktaş maçının ardından Çaykur Rizespor maçında da rakip fileleri havalandıran oyuncu yaşadığı şansızlığı kırarak gollerine devam etti.

Fırtına rekora doymuyor Yeni sezona 3 kulvarda mücadele ederek başlayan Trabzonspor, bu zorlu periyottaki lig maçlarından istediği sonuçları alarak ayrıldı. 2013-14 sezonunun ilk 7 haftasında 13 puan toplayan bordo-mavililer, 2014-15 sezonunda 8, 2015-16’da 10, 2016-17’de 7, 2017-18’de 9 ve 2018-19 sezonunda 10 puan toplarken, 2019-20 sezonunun ilk 7 haftalık bölümünde ise 12 puanı hanesine yazdırarak 2013-14 sezonundan sonra en çok puan topladığı dönemi yaşadı. Bu sezon Avrupa’da da sınav veren bordo-mavililerin, sakat oyuncular nedeniyle dar kadro ile mücadele etmesine rağmen elde ettiği bu başarı camianın takdirini topladı.Gol yollarında rakip tanımıyorTrabzonspor gol yollarında da başarılı bir grafik ortaya koyuyor. Süper Lig’de çıktığı son 19 maçta da rakiplerine gol atmayı başaran bordo-mavililer, hem kendi tarihinin en uzun gol atma serisini yaşıyor, hem de ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda bulunuyor. Söz konusu periyotta attığı 40 golle maç başına 2,1 gol ortalamasını tutturan bordo-mavililer, ayrıca 2019-20 sezonunda da geride kalan 7 haftalık bölümde 16 gol atan BtcTurk Yeni Malatyaspor’un ardından, 13 gollü Aytemiz Alanyaspor ile birlikte ligde en golcü takım konumunda yer alıyor.Sörloth seriye bağladıÇaykur Rizespor maçında 1 gol ve 1 asistle galibiyette önemli rol oynayan Trabzonspor’un forvet oyuncusu Alexander Sörloth, skora sağladığı katkı ile takımını sırtlamaya devam ediyor. Bu sezon lig ve Avrupa’da toplamda 6 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Norveçli futbolcu, Süper Lig’de çıktığı son dört maçta da gole direkt katkı yapmayı başardı. Sörloth, Gençlerbirliği maçında 1 gol, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 1 asist, Beşiktaş karşılaşmasında 1 gol ve son olarak Çaykur Rizespor maçında 1 gol ve 1 asist yaparak bu periyotta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Nwakaeme kendini bulduTrabzonspor’da 2018-19 sezonunun skora en çok katkı sağlayan oyuncusu olan ancak bu sezon lig ve Avrupa’da çıktığı 10 maçta gol ve asist üretemeyen Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçıyla yakaladığı çıkışı Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sürdürdü. Ligin 6’ncı haftasında oynanan Beşiktaş mücadelesinde 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Nwakaeme, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da 1 gol kaydederek skora katkısını sürdürdü.Zirve artık fırtınalıTrabzon’daki yerel gazeteler, Trabzonspor’un Çaykur Rizespor’u mağlup ettiği maçın ardından, “Zirve artık Fırtınalı” yorumlarını yaptı. Sonnokta gazetesi, “Zirve artık Fırtınalı”, “Dosta düşmana itinayla duyurulur”, Kuzey Ekspres gazetesi, “Trabzonspor Atmaca’yı 90’da avladı”, Karadeniz gazetesi, “Rize’de Fırtına’yı sihirbaz kopardı”, “Çaykur Rizespor öne geçti. Trabzonspor önce yakaladı, son dakikada ise Nwakaeme’nin altın vuruşuyla 3 puanı kaptı”, Günebakış gazetesi, “Rize’de Trabzon güldü”, “Karadeniz derbisinde yeşil-mavililer öne geçti, son sözü Fırtına söyledi”, Taka gazetesi, “Müthiş derbide Trabzon güldü!” başlıklarına yer verdi.İzinler uzatıldıTrabzonspor’da milli maçlar için lige verilen arada Çaykur Rizespor maçı öncesi takıma üç gün izin vermeyi planlayan teknik heyet, ağır zeminde oynanan karşılaşmada oyuncuların verdiği mücadeleyi de göz önüne alarak izni 11 Ekim Cuma gününe kadar uzattı.Galatasaray’da neşter vurulacakSahada 11 dev yürek tribünde yüzlercesi... Galibiyetin sevincini birlikte yaşıyorlar! pic.twitter.com/G45m5siANM— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) October 6, 2019



Trabzonspor Nwakaeme’nin gol attığı maçları kaybetmiyor

Trabzonspor, Nijeryalı oyuncunun Süper Lig’de gol attığı maçları ise kaybetmedi. Geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibinin en skorer oyuncusu olan Nwakaeme, 8 maçta 10 gol atarken söz konusu maçlarda bordo-mavililer 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek mağlubiyet görmedi.

Bu sezon ise Nwakaeme’nin gol attığı Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarından 6 puan çıkartan Trabzonspor zirve yarışında kritik puanlara imza attı.