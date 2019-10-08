Fırtına rekora doymuyor
SÜPER LİG

Fırtına rekora doymuyor

Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, topladığı 12 puanla, son 6 sezondaki en iyi performansını ortaya koydu. Bordo-mavililer ayrıca ligde çıktığı son 19 maçta da rakip fileleri havalandırarak tarihinin en uzun süreli gol atma serisini de sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabznsporlu oyuncuların Çaykur Rizespor maçındaki galibiyet sevinci

Trabznsporlu oyuncuların Çaykur Rizespor maçındaki galibiyet sevinci

Yeni sezona 3 kulvarda mücadele ederek başlayan Trabzonspor, bu zorlu periyottaki lig maçlarından istediği sonuçları alarak ayrıldı. 2013-14 sezonunun ilk 7 haftasında 13 puan toplayan bordo-mavililer, 2014-15 sezonunda 8, 2015-16’da 10, 2016-17’de 7, 2017-18’de 9 ve 2018-19 sezonunda 10 puan toplarken, 2019-20 sezonunun ilk 7 haftalık bölümünde ise 12 puanı hanesine yazdırarak 2013-14 sezonundan sonra en çok puan topladığı dönemi yaşadı. Bu sezon Avrupa’da da sınav veren bordo-mavililerin, sakat oyuncular nedeniyle dar kadro ile mücadele etmesine rağmen elde ettiği bu başarı camianın takdirini topladı.

GOL YOLLARINDA RAKİP TANIMIYOR

Trabzonspor gol yollarında da başarılı bir grafik ortaya koyuyor. Süper Lig’de çıktığı son 19 maçta da rakiplerine gol atmayı başaran bordo-mavililer, hem kendi tarihinin en uzun gol atma serisini yaşıyor, hem de ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda bulunuyor. Söz konusu periyotta attığı 40 golle maç başına 2,1 gol ortalamasını tutturan bordo-mavililer, ayrıca 2019-20 sezonunda da geride kalan 7 haftalık bölümde 16 gol atan BtcTurk Yeni Malatyaspor’un ardından, 13 gollü Aytemiz Alanyaspor ile birlikte ligde en golcü takım konumunda yer alıyor.

SÖRLOTH SERİYE BAĞLADI

Çaykur Rizespor maçında 1 gol ve 1 asistle galibiyette önemli rol oynayan Trabzonspor’un forvet oyuncusu Alexander Sörloth, skora sağladığı katkı ile takımını sırtlamaya devam ediyor. Bu sezon lig ve Avrupa’da toplamda 6 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Norveçli futbolcu, Süper Lig’de çıktığı son dört maçta da gole direkt katkı yapmayı başardı. Sörloth, Gençlerbirliği maçında 1 gol, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 1 asist, Beşiktaş karşılaşmasında 1 gol ve son olarak Çaykur Rizespor maçında 1 gol ve 1 asist yaparak bu periyotta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

NWAKAEME KENDİNİ BULDU

Trabzonspor’da 2018-19 sezonunun skora en çok katkı sağlayan oyuncusu olan ancak bu sezon lig ve Avrupa’da çıktığı 10 maçta gol ve asist üretemeyen Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçıyla yakaladığı çıkışı Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sürdürdü. Ligin 6’ncı haftasında oynanan Beşiktaş mücadelesinde 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Nwakaeme, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da 1 gol kaydederek skora katkısını sürdürdü.

  • Zirve artık fırtınalı
  • Trabzon’daki yerel gazeteler, Trabzonspor’un Çaykur Rizespor’u mağlup ettiği maçın ardından, “Zirve artık Fırtınalı” yorumlarını yaptı. Sonnokta gazetesi, “Zirve artık Fırtınalı”, “Dosta düşmana itinayla duyurulur”, Kuzey Ekspres gazetesi, “Trabzonspor Atmaca’yı 90’da avladı”, Karadeniz gazetesi, “Rize’de Fırtına’yı sihirbaz kopardı”, “Çaykur Rizespor öne geçti. Trabzonspor önce yakaladı, son dakikada ise Nwakaeme’nin altın vuruşuyla 3 puanı kaptı”, Günebakış gazetesi, “Rize’de Trabzon güldü”, “Karadeniz derbisinde yeşil-mavililer öne geçti, son sözü Fırtına söyledi”, Taka gazetesi, “Müthiş derbide Trabzon güldü!” başlıklarına yer verdi.

  • İzinler uzatıldı

  • Trabzonspor’da milli maçlar için lige verilen arada Çaykur Rizespor maçı öncesi takıma üç gün izin vermeyi planlayan teknik heyet, ağır zeminde oynanan karşılaşmada oyuncuların verdiği mücadeleyi de göz önüne alarak izni 11 Ekim Cuma gününe kadar uzattı.

Galatasaray’da neşter vurulacak
Galatasaray’da neşter vurulacak

Galatasaray’da geçtiğimiz sezonun devre arasında başlayan kadro yenileme süreci bu sezonun devre arasında da devam edecek. Geçtiğimiz yıl ilk devrenin tamamlanmasıyla birlikte Ozan Kabak, Serdar Aziz, Maicon Roque, Garry Rodrigues gibi oyuncularla yollarını ayıran sarı-kırmızılı takım, 6 futbolcu ile kadrosunu güçlendirmişti. Teknik heyet, o dönem değişimin sezon sonunda devam edeceğinin sinyalini verirken, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fernando, Mbaye Diagne, Mitroglou, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok ve İsmail Çipe gibi isimler sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı. Sezon başlamadan 14 transfer yapan Galatasaray’da teknik heyet gidişattan memnun değil. Özellikle bek ve kanat oyuncularından istediği verimi alamayan teknik heyet, devre arasında bu konuda düğmeye basacak. Ayrıca Younes Belhanda, Sofiane Feghouli gibi isteksiz oynayan oyunculara teklif gelmesi halinde değerlendirilecek.İLK HAMLE MARTİN LİNNESSüper Lig’de ilk 7 haftada istediği sonuçları alamayan Galatasaray’da devre arasında değişim yaşanacak. Gençlerbirliği maçı sonrası ocak ayında operasyon sinyali veren teknik heyetin ilk hamlesi Martin Linnes’i yeniden kazanmak olacak. Sarı-kırmızılılarda sezon başında yabancı kısıtlaması nedeniyle sözleşmesi askıya alınan Linnes, ocak ayında takıma geri dönecek. Sezon başında lisansı çıkarılmayan Norveçli futbolcu, devre arasında formasına yeniden kavuşacak. Linnes’e ise kadroda yer Mariano’nun ayrılığı ile açılacak. Ülkesine dönmeye yeşil ışık yakan ve kontratı sezon sonunda bitecek olan oyuncunun Brezilya’ya transferine bu kez izin verilecek. Mariano’nun ayrılığı ile kontenjanda açılacak boşluk sonrasında ise kadroya yeniden 28 yaşındaki oyuncu dahil edilecek. Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Linnes, sarı-kırmızılı takımda şimdiye kadar 105 maçta forma giydi. Norveçli futbolcu, oynadığı maçlarda 5 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.Gol sayısında dibe vurduBu sezon gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray, Süper Lig’de 7. hafta geride kalırken ligin en az gol atan takımı oldu. Geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonunda 2,21 ve 2018-2019 sezonunda 2,12 maç başı gol ortalaması tutturken, bu sezon henüz 0,6 gol ortalaması ile oynuyor. İlk 7 haftada sadece 6 gol bulabilen sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Göztepe ile birlikte ligin en az gol takımı konumunda yer alıyor. Düşme potasında yer alan Kasımpaşa ve Kayserispor ise 7 gol buldu.Ryan Babel kayıplardaGalatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve sezona iyi bir başlangıç yapan Ryan Babel, ligin ilk 3 maçından sonra büyük düşüş yaşıyor. Skora etki etmesi beklenen Hollandalı futbolcu, gol bulamamasının yanında isabetli şut çekmekte de zorluk yaşadı. Babel, yaptığı top kayıplarıyla dikkat çekerken, maç başına 12.7 top kaybıyla oynadı. 32 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarını pozisyona sokma konusunda da başarılı olamadı. Hollandalı oyuncu, maç başına 0.1 başarılı orta yaptı. Babel’in ortalarının sadece yüzde 14’ü takım arkadaşlarıyla buluşurken, maç başına ise 28.3 başarılı pas yapabildi.Yılmaz Vural: Bırakırsak bize değil Türk futboluna yazık olur

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