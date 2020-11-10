Trabzonspor'da sürpriz ayrılık: İstifa etti

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin, istifa etti.

Şahin, Trabzonspor Kulübüne gönderdiği istifa yazısında, "15 Temmuz 2019 tarihinde istifa etmiş olduğum aktif görevlerimden, gördüğüm lüzum üzerine bugün itibarıyla tüm yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Yeni teknik direktör ve ekibine, ayrıca yönetim kuruluna başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor kararında Orhan Ak detayı Trabzonspor ile 3 yılık anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, yarın Trabzon'a gidecek. Bordo-mavili takımın başındaki ilk antrenmanını ise çarşamba günü yapacak.Orhan Ak etkisiTeknik direktör arayışlarında olan Fraport TAV Antalyaspor Kulübü ile de görüşen Avcı'nın, Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşma sağlamasında yardımcı hocası Orhan Ak'ın etkisi oldu. Ak'ın Abdullah Avcı'ya, "Trabzon ve Trabzonspor'da başarılı olabiliriz" sözleri de Avcı'nın kararını etkiledi.Daha az maaşa Trabzonspor'aÖte yandan Antalyaspor'dan daha yüksek bir maaş teklifi alan Abdullah Avcı, Trabzonspor'a hemen hemen yarı ücrete imza atmış olacak. Ayrıca devre arasında yürütülecek transfer çalışmaları ve planları için de Trabzonspor Yönetimi ile görüşen Avcı, ekibine transfer için de belirli hazırlıklar yapmasını söyledi.Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcıları belli oldu

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcıları belli oldu Sezona Eddie Bilal Newton ile başlayan Trabzonspor, alınan başarısız sonuçların ardından İngiliz hocayla yollarını ayırmıştı. Ardından teknik direktör arayışlarına başlayan bordo-mavililer, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı'da karar kıldı.Deneyimli hocayla yapılan görüşmelerin ardından, Trabzonspor yönetimi Avcı ile 3 yıllığına anlaşma sağladı. Önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklandıktan sonra göreve başlayacak olan Abdullah Avcı'nın yardımcıları da netlik kazandı.Abdullah Avcı'nın ekibi şu şekilde:Orhan Ak - Yardımcı AntrenörEgemen Korkmaz - Yardımcı AntrenörYaşar Çevikel - Psikolojik Performans AntrenörüCaner Erol - Performans AnaliziÖzerk Tufan - Fizik Performans AntrenörüHaluk Güngör - Kaleci AntrenörüTrabzonspor'da efsane isim geri dönüyor: Yeni teknik ekibin içinde olacakTrabzonspor'da Eddie Bilal Newton ile yollar ayrıldıAlanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi



