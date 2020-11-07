Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcıları belli oldu

Sezona Eddie Bilal Newton ile başlayan Trabzonspor, alınan başarısız sonuçların ardından İngiliz hocayla yollarını ayırmıştı. Ardından teknik direktör arayışlarına başlayan bordo-mavililer, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı'da karar kıldı.

Deneyimli hocayla yapılan görüşmelerin ardından, Trabzonspor yönetimi Avcı ile 3 yıllığına anlaşma sağladı. Önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklandıktan sonra göreve başlayacak olan Abdullah Avcı'nın yardımcıları da netlik kazandı.

Abdullah Avcı'nın ekibi şu şekilde:

Orhan Ak - Yardımcı Antrenör

Yardımcı Antrenör Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör

Yardımcı Antrenör Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü

Psikolojik Performans Antrenörü Caner Erol - Performans Analizi

Performans Analizi Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü

Fizik Performans Antrenörü Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü

Trabzonspor'da efsane isim geri dönüyor: Yeni teknik ekibin içinde olacak Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ismi üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bordo mavili yönetimin ikinci kez masaya oturduğu Avcı'nın teknik ekibinde ise sürpriz isimler olacak. Çalıştığı birçok ismin Süper Lig'de takım çalıştırmaya başlamasının ardından yeni bir ekip kuracak olan Avcı'nın Orhan Ak ile yeniden bir araya geleceği öğrenilirken Trabzonspor'un eski oyuncularından Egemen Korkmaz'ın da antrenör ekibinde görev yapacağı öğrenildi.Trabzonspor'un 2010-2011 sezonundaki efsane kadrosunun önemli isimlerinden biri olan Egemen Korkmaz'ın Avcı'nın kulüple kesin anlaşmayı sağlamasının ardından Trabzon'a geleceği belirtildi.Egemen Korkmaz, son olarak Erzurumspor forması giymişti. 38 yaşındaki isim önceki günlerde UEFA B lisansı almak için antrenörlük kursuna dahil olmuştu.

Trabzonspor'da Eddie Bilal Newton ile yollar ayrıldı Trabzonspor Kulübü, İngiliz teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdığını borsaya bildirdi.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Şirketimiz ile teknik direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26 Ağustos 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre teknik direktöre, 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar olan 333 bin 296 avro tutarındaki alacakları ödenecektir."Trabzonspor'da bir dönem sona erdi