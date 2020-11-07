Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcıları belli oldu

Sezona Eddie Bilal Newton ile başlayan Trabzonspor, alınan başarısız sonuçların ardından İngiliz hocayla yollarını ayırmıştı. Ardından teknik direktör arayışlarına başlayan bordo-mavililer, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı'da karar kıldı.
Deneyimli hocayla yapılan görüşmelerin ardından, Trabzonspor yönetimi Avcı ile 3 yıllığına anlaşma sağladı. Önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklandıktan sonra göreve başlayacak olan Abdullah Avcı'nın yardımcıları da netlik kazandı.
Abdullah Avcı'nın ekibi şu şekilde: Orhan Ak - Yardımcı Antrenör Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü Caner Erol - Performans Analizi Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü Trabzonspor'da efsane isim geri dönüyor: Yeni teknik ekibin içinde olacak
Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ismi üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bordo mavili yönetimin ikinci kez masaya oturduğu Avcı'nın teknik ekibinde ise sürpriz isimler olacak. Çalıştığı birçok ismin Süper Lig'de takım çalıştırmaya başlamasının ardından yeni bir ekip kuracak olan Avcı'nın Orhan Ak ile yeniden bir araya geleceği öğrenilirken Trabzonspor'un eski oyuncularından Egemen Korkmaz'ın da antrenör ekibinde görev yapacağı öğrenildi.Trabzonspor'un 2010-2011 sezonundaki efsane kadrosunun önemli isimlerinden biri olan Egemen Korkmaz'ın Avcı'nın kulüple kesin anlaşmayı sağlamasının ardından Trabzon'a geleceği belirtildi.Egemen Korkmaz, son olarak Erzurumspor forması giymişti. 38 yaşındaki isim önceki günlerde UEFA B lisansı almak için antrenörlük kursuna dahil olmuştu.
Trabzonspor'da Eddie Bilal Newton ile yollar ayrıldı
Trabzonspor Kulübü, İngiliz teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdığını borsaya bildirdi.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Şirketimiz ile teknik direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26 Ağustos 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre teknik direktöre, 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar olan 333 bin 296 avro tutarındaki alacakları ödenecektir."Trabzonspor'da bir dönem sona erdi
Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Alanyaspor'un golünü 49. dakikada Caulker kaydederken, Trabzonspor'un golünü de 59. dakikada Caulker kendi kalesine attı.Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 6'ya, Aytemiz Alanyaspor ise 17'ye yükseltti. Milli aradan sonra Trabzonspor sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak.Trabzonsporluları çıldırtan pozisyon: Nasıl pas vermezsin!Karşılaşmada dakikalar9. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Djaniny topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.19. dakikada Trabzonspor'da Djaniny, savunmanın arkasına atılan topu kontrol ederek ceza sahasına girdi. Djaniny'nin sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Marafona topu kornere çeldi.25. dakikada bordo-mavili ekip önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Orta alana yakın bir bölgeden atılan uzun topta Djaniny, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, Marafona topa müdahale ederek gole izin vermedi. Aytemiz Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.29. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Salih Uçan, topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.39. dakikada Siopis'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Bareiro'nun ayak koyduğu top, kaleci Uğurcan Çakır'ın üstünden ağlarla buluştu. Maçın hakemi Ali Palabıyık, pozisyonda ofsayt düdüğünü çaldı. VAR'ın onayı sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.50. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Caulker kafa vuruşuyla pozisyonu tamamladı ve top ağlarla buluştu: 1-0.59. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Abdulkadir Parmak ceza sahası içine topu ortaladı. Altı pasın içindeki Afobe ve Caulker arasında kalan topa ters vuran Caulker topu kendi ağlarına gönderdi :1-189. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Bakasetas topu ceza alanı içine gönderdi. Caulker attığı gole benzer şekilde topa yükseldi ancak top kaleci Uğurcan'da kaldı.Maç 1-1 sona erdi. Bu gönderiyi Instagram'da gör Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. #Trabzonspor #Alanyaspor #SüperLig Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (7 Kas, 2020, 7:00öö PST)
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