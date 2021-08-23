Trabzonspor'dan fotoğraflı yalanlama

Bordo-mavili kulübün Brezilyalı savunmacısı Vitor Hugo'nun özel sorunları nedeniyle Trabzon'dan ayrılmak istediği öne sürülmüştü. Bu iddia üzerine kulüpten yalanlama geldi.
Trabzonspor'un sosyal medya hesabından Vitor Hugo'nun güldüğü fotoğraf paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi;
- "Futbolcumuz Vitor Hugo’nun takımdan ayrılmak istediğine dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncularımızın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik haberlere camiamızın itibar göstermemesini önemle rica ederiz."
Futbolcumuz Vitor Hugo’nun takımdan ayrılmak istediğine dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncularımızın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik haberlere camiamızın itibar göstermemesini önemle rica edeiz.
Saygılarımızla pic.twitter.com/ysSPhFCEpq
Futbolcumuz Vitor Hugo’nun takımdan ayrılmak istediğine dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncularımızın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik haberlere camiamızın itibar göstermemesini önemle rica edeiz.