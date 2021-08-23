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Trabzonspor'dan fotoğraflı yalanlama

Trabzonspor Kulübü, Vitor Hugo'nun mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspordan fotoğraflı yalanlama
Süper Lig'de 31 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Bordo-mavili kulübün Brezilyalı savunmacısı Vitor Hugo'nun özel sorunları nedeniyle Trabzon'dan ayrılmak istediği öne sürülmüştü. Bu iddia üzerine kulüpten yalanlama geldi.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından Vitor Hugo'nun güldüğü fotoğraf paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi;

  • "Futbolcumuz Vitor Hugo’nun takımdan ayrılmak istediğine dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncularımızın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik haberlere camiamızın itibar göstermemesini önemle rica ederiz."

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