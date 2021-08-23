Stefano Denswil ile anlaşma sağlandı: Türkiye'ye geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Bologna forması giyen Stefano Denswil'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Anlaşma sağlandı
Uzun süredir sol stoper için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, İtalya Seri A ekiplerinden Bologna’da oynayan ve sol bek mevkiisinde de görev yapabilen Hollandalı oyuncu Stefano Denswil ile anlaşmaya vardı.
Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek
Bordo-mavililer oyuncunun kulübü ile de anlaşmaya varırken, 28 yaşındaki stoperin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Karadeniz ekibinin kiralık olarak kadrosuna katacağı Denswi’in Trabzon’da yapacağı son görüşmenin ardından anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi.
- 2019 yılında Brügge'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle Bologna'ya transfer olan Denswil, daha sonra yine kiralık olarak Brügge'e gönderilmişti. 28 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezon toplamda 22 karşılaşmada görev yaptı.