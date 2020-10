Trabzonsporlu Caleb Ekuban koronavirüse yakalandı

Trabzonspor Kulübü, Gana Milli Takımı'ndan dönen Caleb Ekuban'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban’ın 13 Ekim’de Gana Milli takımı kampından Trabzon’a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir.

Pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesiyle izole edilerek takibi sürdürülen oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki adet PCR test sonucu negatif çıkmıştır.

17 Ekim 2020 tarihinde yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır"