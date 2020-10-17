Başakşehir ilk galibiyetini deplasmanda Trabzonspor'a karşı aldı

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi Başakşehir 32. dakikada İrfan Can ve 54. dakikada Visca'nın attığı gollerle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Trabzonspor 5 puanda kalırken, Başakşehir ise 4 puana yükseldi

Gelecek hafta turuncu-lacivertliler sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Başakşehir 3 puanla tanıştı

Başakşehir, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 yendi. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 32’de İrfan Can ve 54. dakikada Edin Visca’dan geldi. Geride kalan 4 haftada sırasıyla Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük’e 2-0’lık skorlarla mağlup olan, Göztepe ile de golsüz berabere kalan Okan Buruk’un takımı, yeni sezonun ilk 3 puanını Trabzon karşısında almış oldu.

Başakşehir, ligde son olarak geride kalan sezonun 33. haftasında sahasında Kayserispor’u 1-0 yenerek 3 puan sevinci yaşamıştı.

Başakşehir’de sezonun ilk golü İrfan Can’dan

Ligde geride kalan 4 maçta Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük’e 2-0 kaybeden, Göztepe ile de evinde golsüz beraber kalan Başakşehir, 2020-2021 sezonunun ilk golünü bordo-mavili takıma karşı atmış oldu. Mücadelenin 32. dakikasında sahneye çıkan İrfan Can, Lewis Baker’den kaptığı topta ağları sarsarak takımı adına sezon açılışından tam 401 dakika sonra ilk golü kaydetti.

Karşılaşmadan dakikalar

8. dakikada Baker'in ceza yayı hemen gerisinden sert şutunda yerden seken topu kaleci Mert Günok, yatarak kornere çeldi.

10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Afobe'nin kafa vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

16. dakikada Bolingoli'nin soldan ortasında, önce Visca'nın ardından da Demba Ba'nın şutlarında kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

30. Marlon'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Afobe topu Safa Kınalı'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Mert Günok'u geçen top direğin yanından auta çıktı.

32. dakikada Medipol Başakşehir, golü buldu. Baker'den kaptığı top ile ceza yayına giren İrfan Can Kahveci'nin şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu yine bu futbolcu yerden bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 0-1

45. dakikada Baker'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert Günok, yerden sekerek üstüne doğru gelen topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle kapandı.

54. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün pasında ceza alanı sağ çaprazında Visca'nın sert şutunda, top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-2

76. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas içinde Epureanu'nun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere gönderdi.

88. dakikada Baker'in sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Edgar Ie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.



