SÜPER LİG

Trabzonspor'un yüzü gülmüyor

Sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, sahasında ağırladığı Başakşehir’e mağlup oldu. Ligde bu sezon 5 haftada 5 toplayan bordo-mavililer, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Bu sezon ilk kez 3 puanla tanışan Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci ve Edin Visca attı.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonspor, sahasında Başakşehir’e mağlup oldu.

Trabzonspor, sahasında Başakşehir’e mağlup oldu.

Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu. Bu sezon golü bulanmayan son sıradaki rakibinde İrfan Can ve Edin Visca’nın gollerine engel olamayan bordo-mavili takım geride kalan 5 hafta sonunda 5 puanda kaldı. Maça süratli başlayan Trabzonspor 7. dakikada rakip kalede tehlikeli oldu. Bu dakikada Diabate’nin getirdiği topta Abdülkadir Ömür’ün vuruşunu defans çıkardı, ardından Baker’ın sert vuruşunu kaleci Mert kornere çeldi. 9’da Abdülkadir’in ortasında Afobe’nin kafa vuruşu yine Mert’te kaldı. 10’da Edgar’ın hatalı pasında araya giren Rafael’in vuruşunda Uğurcan’dan dönen topu Hugo uzaklaştırdı. 28’de Safa Kınalı’nın şutunu Mert kornere çeldi. 32. dakikada Baker’ın hatasında topu alan İrfan Can ceza sahası önünde savunmanın arasından sert bir vuruşla Başakşehir’i 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya daha organize başlayan Başakşehir 54. dakikada arkı ikiye çıkarttı. Bu dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topta Deniz Türüç’ün pasında ceza alanın sağ çaprazında kontrol eden Edin Visca’nın sert şutunda Uğurcan’dan seken top üst direğe vurarak filelere gitti: 0-2. Golden sonra kontrolü tamamen eline alan konuk ekip oyunu istediği gibi yönlendirince Trabzonspor oyundan tamamen düştü. 75’de Deniz Türüç’ün kullandığı kornerde Epureanu vuruşunda Uğurcan net pozisyonu önledi. Başakşehir, savunma güvenliğini ön planda tutup topa hakim olunca Trabzonspor 2-0 mağlup ayrılarak kötü gidişini sürdürdü.

Newton: Memnun değilim

Trabzonspor Teknik Direktöre Eddie Newton, takımın oyunundan memnun olmadığını ve eksik oyuncuların yokluğunu hissettiklerini söyledi. İngiliz çalıştırıcı maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, “Oyuncularımızın göstermiş olduğu performanstan memnun değilim. Flavio, Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak gibi dört anahtar oyuncumuz yoktu. Dünyanın en iyi takımı dahi olsanız böyle oyuncuların yokluğu sizi etkiler. İlk 20-25 dakika kötü değildik. Golü yedikten sonra sendeledik. Yediğimiz gol basitti. Kenardan futbolculara gerekli ayarları yapıyoruz. Ama maalesef işler istediğimiz gibi olmadı” diye konuştu.

Tribünde 299 taraftar

Federasyonun, locaların yüzde 50’si kapasitesinde açılması kararının ardından Trabzonspor’da satışa çıkarılan localardan 28 tanesi Başakşehir maçında yüzde 50 kapasite ile seyirci aldı. Uzun bir aradan sonra stada alınan 299 taraftar tezahüratlarla takımlarını destekledi. Bazı localarda Azerbaycan bayrağı bulunması da dikkat çekti.

Başakşehir ilk galibiyetini deplasmanda Trabzonspor'a karşı aldı
Başakşehir ilk galibiyetini deplasmanda Trabzonspor'a karşı aldı

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi Başakşehir 32. dakikada İrfan Can ve 54. dakikada Visca'nın attığı gollerle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Trabzonspor 5 puanda kalırken, Başakşehir ise 4 puana yükseldiGelecek hafta turuncu-lacivertliler sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.Başakşehir 3 puanla tanıştıBaşakşehir, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 yendi. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 32’de İrfan Can ve 54. dakikada Edin Visca’dan geldi. Geride kalan 4 haftada sırasıyla Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük’e 2-0’lık skorlarla mağlup olan, Göztepe ile de golsüz berabere kalan Okan Buruk’un takımı, yeni sezonun ilk 3 puanını Trabzon karşısında almış oldu.Başakşehir, ligde son olarak geride kalan sezonun 33. haftasında sahasında Kayserispor’u 1-0 yenerek 3 puan sevinci yaşamıştı.Başakşehir’de sezonun ilk golü İrfan Can’danLigde geride kalan 4 maçta Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük’e 2-0 kaybeden, Göztepe ile de evinde golsüz beraber kalan Başakşehir, 2020-2021 sezonunun ilk golünü bordo-mavili takıma karşı atmış oldu. Mücadelenin 32. dakikasında sahneye çıkan İrfan Can, Lewis Baker’den kaptığı topta ağları sarsarak takımı adına sezon açılışından tam 401 dakika sonra ilk golü kaydetti.Karşılaşmadan dakikalar8. dakikada Baker'in ceza yayı hemen gerisinden sert şutunda yerden seken topu kaleci Mert Günok, yatarak kornere çeldi.10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Afobe'nin kafa vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.16. dakikada Bolingoli'nin soldan ortasında, önce Visca'nın ardından da Demba Ba'nın şutlarında kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.30. Marlon'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Afobe topu Safa Kınalı'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Mert Günok'u geçen top direğin yanından auta çıktı.32. dakikada Medipol Başakşehir, golü buldu. Baker'den kaptığı top ile ceza yayına giren İrfan Can Kahveci'nin şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu yine bu futbolcu yerden bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 0-145. dakikada Baker'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert Günok, yerden sekerek üstüne doğru gelen topu çıkardı.Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle kapandı.54. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün pasında ceza alanı sağ çaprazında Visca'nın sert şutunda, top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-276. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas içinde Epureanu'nun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere gönderdi.88. dakikada Baker'in sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Edgar Ie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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