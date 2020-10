Trabzonspor'un yüzü gülmüyor

Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu. Bu sezon golü bulanmayan son sıradaki rakibinde İrfan Can ve Edin Visca’nın gollerine engel olamayan bordo-mavili takım geride kalan 5 hafta sonunda 5 puanda kaldı. Maça süratli başlayan Trabzonspor 7. dakikada rakip kalede tehlikeli oldu. Bu dakikada Diabate’nin getirdiği topta Abdülkadir Ömür’ün vuruşunu defans çıkardı, ardından Baker’ın sert vuruşunu kaleci Mert kornere çeldi. 9’da Abdülkadir’in ortasında Afobe’nin kafa vuruşu yine Mert’te kaldı. 10’da Edgar’ın hatalı pasında araya giren Rafael’in vuruşunda Uğurcan’dan dönen topu Hugo uzaklaştırdı. 28’de Safa Kınalı’nın şutunu Mert kornere çeldi. 32. dakikada Baker’ın hatasında topu alan İrfan Can ceza sahası önünde savunmanın arasından sert bir vuruşla Başakşehir’i 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya daha organize başlayan Başakşehir 54. dakikada arkı ikiye çıkarttı. Bu dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topta Deniz Türüç’ün pasında ceza alanın sağ çaprazında kontrol eden Edin Visca’nın sert şutunda Uğurcan’dan seken top üst direğe vurarak filelere gitti: 0-2. Golden sonra kontrolü tamamen eline alan konuk ekip oyunu istediği gibi yönlendirince Trabzonspor oyundan tamamen düştü. 75’de Deniz Türüç’ün kullandığı kornerde Epureanu vuruşunda Uğurcan net pozisyonu önledi. Başakşehir, savunma güvenliğini ön planda tutup topa hakim olunca Trabzonspor 2-0 mağlup ayrılarak kötü gidişini sürdürdü.

Newton: Memnun değilim

Trabzonspor Teknik Direktöre Eddie Newton, takımın oyunundan memnun olmadığını ve eksik oyuncuların yokluğunu hissettiklerini söyledi. İngiliz çalıştırıcı maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, “Oyuncularımızın göstermiş olduğu performanstan memnun değilim. Flavio, Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak gibi dört anahtar oyuncumuz yoktu. Dünyanın en iyi takımı dahi olsanız böyle oyuncuların yokluğu sizi etkiler. İlk 20-25 dakika kötü değildik. Golü yedikten sonra sendeledik. Yediğimiz gol basitti. Kenardan futbolculara gerekli ayarları yapıyoruz. Ama maalesef işler istediğimiz gibi olmadı” diye konuştu.

Tribünde 299 taraftar

Federasyonun, locaların yüzde 50’si kapasitesinde açılması kararının ardından Trabzonspor’da satışa çıkarılan localardan 28 tanesi Başakşehir maçında yüzde 50 kapasite ile seyirci aldı. Uzun bir aradan sonra stada alınan 299 taraftar tezahüratlarla takımlarını destekledi. Bazı localarda Azerbaycan bayrağı bulunması da dikkat çekti.