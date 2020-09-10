Nacer Chadli Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı sol kanat oyuncusu Nacer Chadli'yi 2 yıllığına renklerine bağladı. 31 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Monaco'dan transfer ettiği Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı sol kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.
- Kariyeri boyunca Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynamış olan Chadli, kulübümüzde 11 numaralı formayı giyecek. Nacer Chadli'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
✍ 🔊 🎵🎶 🎼 pic.twitter.com/Q7Dst0aQYY
✍ 🔊 🎵🎶 🎼 pic.twitter.com/Q7Dst0aQYY— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) September 10, 2020
Yorum