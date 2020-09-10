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Transfer haberleri: Nacer Chadli Başakşehir'de

Nacer Chadli Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı sol kanat oyuncusu Nacer Chadli'yi 2 yıllığına renklerine bağladı. 31 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Monaco'dan transfer ettiği Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı sol kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

  • Kariyeri boyunca Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynamış olan Chadli, kulübümüzde 11 numaralı formayı giyecek. Nacer Chadli'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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