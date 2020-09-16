Transfer için iki engel aşılacak: Galatasaray oyuncu satıp transfer bütçesi oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor

Galatasaray, bir yandan orta saha için oyuncu arayışlarına devam ederken diğer yandan da yabancı kontenjanı ve UEFA Finansal Fair Play anlaşmasını aşmak için uğraşıyor. Maicon ve Mustafa Kapı’nın transferlerinden gelen 1,65 milyon Euro’nun 675 bin Euro’luk kısmını Etebo transferi için harcayan sarı-kırmızılı kulübün elinde transfer için 976 bin Euro kaldı. Finansal Fair Play anlaşması gereği transfer bilançosunda eksiye düşemeyen Galatasaray, oyuncu satıp transfer bütçesi oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün bir başka hedefi ise bütçe açmak için maaşlarda indirime gitmek. Galatasaray bütçe dışında yabancı kontenjanı da zorluyor. Bir orta saha, yedek stoper ve bir kanat oyuncusu daha almak isteyen sarı-kırmızılıların sözleşmeli 15 yabancı oyuncusu bulunuyor. Galatasaray, ligin ilk yarısında sakatlığı süren Fernando Muslera’ya lisans çıkartmayacak. Yabancı oyunculardan Donk, Luyindama, Marcao, Omar, Saracchi, Linnes, Etebo, Sofiane Feghouli, Falcao ve Diagne’nin sarı-kırmızılı takımda kalmaları kesinleşti. Galatasaray’da yönetim, Younes Belhanda ve Ryan Babel’i satmanın yollarını arıyor. Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika’nın ise kiralık olarak gönderilmeleri planlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, yabancı kontenjanında yer açtıktan sonra eksik bölgelere transfer yapacak.

Anadolu takımlarının gözdesi Jimmy Durmaz

Galatasaray’da forma şansı bulamayan Jimmy Durmaz’a teklif yağıyor. Tecrübeli oyuncu için aralarında Denizlispor, Gençlerbirliği ve Hatayspor’un da yer aldığı birçok Anadolu takımı teklif yaptı. Ancak Türk asıllı İsveçli oyuncunun sarı-kırmızılı takımda kazandığı 7 milyon TL transferini çıkmaza soktu. Galatasaray’la iletişime geçen kulüplerin Jimmy Durmaz’ın ücretinin yarısını karşılama teklifini yaptı. Teknik heyetin orta saha transferi gerçekleşene kadar Jimmy Durmaz’ın ayrılmasını istemediği öğrenildi.

Luyindama’ya kart uyarısı

Sarı-kırmızılı takımda Christian Luyindama, 10 ay süren sakatlığının ardından Gaziantep FK karşısında sarı kart görünce ikinci yarıda yerini Ryan Donk’a bıraktı. Riskli ve faullü oynayan Luyindama kritik Başakşehir ve Fenerbahçe sınavları öncesi teknik heyet tarafından uyarılacak. Kongolu stoperden Gaziantep FK maçında yaptığı hataları tekrarlamaması istenecek.