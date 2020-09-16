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Transfer için iki engel aşılacak: Galatasaray oyuncu satıp transfer bütçesi oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor

Orta sahaya takviye yapmak isteyen G.Saray, önce elindeki yabancı oyuncu sayısını azaltıp, sonra yüksek maaşları düşürecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Younes Belhanda

Younes Belhanda

Galatasaray, bir yandan orta saha için oyuncu arayışlarına devam ederken diğer yandan da yabancı kontenjanı ve UEFA Finansal Fair Play anlaşmasını aşmak için uğraşıyor. Maicon ve Mustafa Kapı’nın transferlerinden gelen 1,65 milyon Euro’nun 675 bin Euro’luk kısmını Etebo transferi için harcayan sarı-kırmızılı kulübün elinde transfer için 976 bin Euro kaldı. Finansal Fair Play anlaşması gereği transfer bilançosunda eksiye düşemeyen Galatasaray, oyuncu satıp transfer bütçesi oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün bir başka hedefi ise bütçe açmak için maaşlarda indirime gitmek. Galatasaray bütçe dışında yabancı kontenjanı da zorluyor. Bir orta saha, yedek stoper ve bir kanat oyuncusu daha almak isteyen sarı-kırmızılıların sözleşmeli 15 yabancı oyuncusu bulunuyor. Galatasaray, ligin ilk yarısında sakatlığı süren Fernando Muslera’ya lisans çıkartmayacak. Yabancı oyunculardan Donk, Luyindama, Marcao, Omar, Saracchi, Linnes, Etebo, Sofiane Feghouli, Falcao ve Diagne’nin sarı-kırmızılı takımda kalmaları kesinleşti. Galatasaray’da yönetim, Younes Belhanda ve Ryan Babel’i satmanın yollarını arıyor. Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika’nın ise kiralık olarak gönderilmeleri planlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, yabancı kontenjanında yer açtıktan sonra eksik bölgelere transfer yapacak.

Anadolu takımlarının gözdesi Jimmy Durmaz

Jimmy Durmaz
Jimmy Durmaz

Galatasaray’da forma şansı bulamayan Jimmy Durmaz’a teklif yağıyor. Tecrübeli oyuncu için aralarında Denizlispor, Gençlerbirliği ve Hatayspor’un da yer aldığı birçok Anadolu takımı teklif yaptı. Ancak Türk asıllı İsveçli oyuncunun sarı-kırmızılı takımda kazandığı 7 milyon TL transferini çıkmaza soktu. Galatasaray’la iletişime geçen kulüplerin Jimmy Durmaz’ın ücretinin yarısını karşılama teklifini yaptı. Teknik heyetin orta saha transferi gerçekleşene kadar Jimmy Durmaz’ın ayrılmasını istemediği öğrenildi.

Luyindama’ya kart uyarısı

  • Sarı-kırmızılı takımda Christian Luyindama, 10 ay süren sakatlığının ardından Gaziantep FK karşısında sarı kart görünce ikinci yarıda yerini Ryan Donk’a bıraktı. Riskli ve faullü oynayan Luyindama kritik Başakşehir ve Fenerbahçe sınavları öncesi teknik heyet tarafından uyarılacak. Kongolu stoperden Gaziantep FK maçında yaptığı hataları tekrarlamaması istenecek.

Trabzonspor'da Benik Afobe sürprizi: Efsane isim önerdi Türkiye'ye davet edildi
Trabzonspor'da Benik Afobe sürprizi: Efsane isim önerdi Türkiye'ye davet edildi

Trabzonspor'da Sörloth'un milli takım kampından Türkiye'ye dönmemesi ve sonrasında takımdan ayrılmak istediğinin ortaya çıkmasının ardından forvet arayışlarına hız veren bordo mavililer ilk hamlesini gerçekleştirdi.Trabzonspor'un eski oyuncusu Kevin Campbell'ın tavsiye ettiği oyuncu için izleme ekibinin de daha önceden raporlama yaptığı öğrenildi. Öte yandan oyuncuyu İngiltere'den tanıyan Eddie Newton'un da futbolcuyla görüntülü bir şekilde konuştuğu ve transferinde önemli rol oynadığı belirtildi.Hatırlanacağı üzere Kewin Campbell, geçtiğimiz sezon da Daniel Sturridge'in Trabzonspor'a transferinde yardımcı olan isimlerdendi.Benik Afobe kariyerinin son yıllarında büyük sıkıntılar yaşadı. Geçtiğimiz senenin Eylül ayında çapraz bağları kopan futbolcu, Aralık ayında da 2 yaşındaki kızını kaybetmişti. Pandemi sonrasında yeşil sahalara geri dönen oyuncu futbolu çok özlediğini ve eski performansına kavuşmak istediğini açıklamıştı.Benik Afobe, son olarak Bristol City'de kiralık olarak forma giymişti. 27 yaşındaki Kongolu forvet, kariyerinde çıktığı 327 resmi maçta 89 gol atmış 30 da asist yapma başarısı göstermişti.

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