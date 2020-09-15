Trabzonspor'da Benik Afobe sürprizi: Efsane isim önerdi Türkiye'ye davet edildi

Trabzonspor'da Sörloth'un milli takım kampından Türkiye'ye dönmemesi ve sonrasında takımdan ayrılmak istediğinin ortaya çıkmasının ardından forvet arayışlarına hız veren bordo mavililer ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Trabzonspor'un eski oyuncusu Kevin Campbell'ın tavsiye ettiği oyuncu için izleme ekibinin de daha önceden raporlama yaptığı öğrenildi. Öte yandan oyuncuyu İngiltere'den tanıyan Eddie Newton'un da futbolcuyla görüntülü bir şekilde konuştuğu ve transferinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Hatırlanacağı üzere Kewin Campbell, geçtiğimiz sezon da Daniel Sturridge'in Trabzonspor'a transferinde yardımcı olan isimlerdendi.

Benik Afobe kariyerinin son yıllarında büyük sıkıntılar yaşadı. Geçtiğimiz senenin Eylül ayında çapraz bağları kopan futbolcu, Aralık ayında da 2 yaşındaki kızını kaybetmişti. Pandemi sonrasında yeşil sahalara geri dönen oyuncu futbolu çok özlediğini ve eski performansına kavuşmak istediğini açıklamıştı.