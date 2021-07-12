Spor Transfer sonrası flaş paylaşım "Bana yaptığınızı Mehmet Topala yapmayın"
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Transfer sonrası flaş paylaşım: "Bana yaptığınızı Mehmet Topal’a yapmayın"

Beşiktaş'ın Mehmet Topal ile anlaşmasının ardından eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan dikkati çeken bir paylaşım geldi. Siyah-beyazlılara uyarıda bulunan Ayhan, "Bana yaptığınızı Mehmet Topal’a yapmayın" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfer sonrası flaş paylaşım: Bana yaptığınızı Mehmet Topal’a yapmayın
Beşiktaş Kulübü, yeni transferi Mehmet Topal'ı sağlık kontrolünden geçirdi.

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan Mehmet Topal'ın yeni adresi Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlıların anlaşma sağladığı 35 yaşındaki futbolcunun transferi sonrası Yalçın Ayhan'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Futbolculuğu döneminde Beşiktaş'a transferi iptal olan Ayhan, "Bana yaptığınızı Mehmet Topal’a yapmayın. Lütfen!" diye yazdı.

Camiaya kırgın olmadığını belirten Ayhan, "Benim hakkım sonuna kadar helal olsun. Kırgınlığım ne camiaya ne taraftarlara. Sadece bazı kişilere kırgınım" ifadelerini kullandı.

  • Yalçın Ayhan'ın Beşiktaş'a transfer olayı
  • Beşiktaş 2014 yılında Yalçın Ayhan ile anlaşmış, hatta oyuncuyu takımın kamp yaptığı yere kadar getirmişti. Ancak daha sonra transferi iptal olmuş ve siyah-beyazlı formayı giyemeden kamptan ayrılmıştı. Kariyerinde Galatasaray forması giymiş olan Yalçın Ayhan'ın transferinin gerçekleşmemesinde, taraftar tepkilerinin etkili olduğu ileri sürülmüştü.

Yalçın Ayhan Başakşehir'de oynadığı dönemde Beşiktaş maçı sonrası Cenk Tosun'la forma değişimi yapmış ve siyah-beyazlı formayı giymişti.
Yalçın Ayhan Başakşehir'de oynadığı dönemde Beşiktaş maçı sonrası Cenk Tosun'la forma değişimi yapmış ve siyah-beyazlı formayı giymişti.

Mehmet Topal sürprizi: Anlaşma tamam
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Mehmet Topal sürprizi: Anlaşma tamam
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