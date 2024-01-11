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Spor

TÜMOSAN Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi sona erdi

TÜMOSAN Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, 7-1'lik Fenerbahçe mağubiyeti sonrası teknik direktör Hakan Keleş ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Derebağ, Aykut Kocaman iddiasına da cevap verdi.

11:47 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:49 - 11/01/2024 Perşembe
DHA
Hakan Keleş ağır yenilginin ardından istifa etti.
Hakan Keleş ağır yenilginin ardından istifa etti.

Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 7-1 mağlup oldu. Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada istifa edebileceğinin sinyalini verdi. Keleş, "Başkanımla konuşacağım ve gereği neyse yapacağım" dedi.


Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz da, ''Yönetim ve hocamızla konuşacağım. Bu gece gereken neyse yapılacak" diye konuştu.


Yapılan açıklamaların ardından dün toplantı düzenleyen yönetim kurulu, Hakan Keleş ile yollarını ayırmaya karar verdi. Kulübün basın sözcüsü Yunus Derabağ, ''Yönetim olarak Hakan Keleş hocamızla yollarımızı ayırmaya karar verdik. Yeni teknik direktör ile ilgili de çalışmalarımıza başladık'' ifadelerini kullandı.



Aykut Kocaman iddiası

Derebağ, teknik direktörlüğü Aykut Kocaman'ın getirileceği yönünde çıkan haberlerle ilgili de ''Şu an için söylentiden ibaret'' diye cevap verdi.


Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör İlhan Palut'un ardından ekim ayı sonlarında Hakan Keleş ile 2023-2024 sezon sonuna kadar anlaşmıştı.





#Süper Lig
#Konyaspor
#Fenerbahçe
#Hakan Keleş
1 gün önce
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