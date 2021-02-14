Türk Telekom Stadı'ndan beklenen görüntü geldi: İşte zeminin son durumu

Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği maç öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nda kar yağışına karşı alınan önlemler işe yaradı.

Çimlerin zarar görmemesi ve zeminde kar birikmemesi için iki gün önce sahanın tamamı görevlilerce brandalarla kapatılmıştı. Maça saatler kala brandaların kaldırıldığı ve zeminde herhangi bir olumsuz durumun olmadığı görüldü.

📣 #Galatasaray - Kasımpaşa maçının oynanacağı saatlerde hava durumu. #GSvKSM pic.twitter.com/4zSUtifQZQ — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 14, 2021

"Stadımız maça hazır"

Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, sosyal medyadan hesabından fotoğraf paylaşarak "Stadımız maça hazır" ifadelerini kullandı.

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Bugün saat 19.00'da oynaması planlanan karşılaşma kar yağışı nedeniyle 16.00'ya alınmıştı.





Stadımız maça hazır. pic.twitter.com/n2bngKly9s — Mahmut Recevik (@mahmutrecevik) February 14, 2021

🌨⚠İstanbul'da hafta sonu yoğun kar yağışı beklenirken, Galatasaray'ın pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi Türk Telekom Stadı zemininde çimleri koruma amaçlı önlemler alınmaya başladı. — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 12, 2021