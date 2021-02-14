Spor Türk Telekom Stadından beklenen görüntü geldi İşte zeminin son durumu
SÜPER LİG

Türk Telekom Stadı'ndan beklenen görüntü geldi: İşte zeminin son durumu

İstanbul'da kar yağışı aralıksız sürerken Galatasaray-Kasımpaşa maçının oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'nda zeminin görüntüsü merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı yönetici Mahmut Recevik stadyumdan görüntü paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Telekom Stadyumu
Türk Telekom Stadyumu

Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği maç öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nda kar yağışına karşı alınan önlemler işe yaradı.

Çimlerin zarar görmemesi ve zeminde kar birikmemesi için iki gün önce sahanın tamamı görevlilerce brandalarla kapatılmıştı. Maça saatler kala brandaların kaldırıldığı ve zeminde herhangi bir olumsuz durumun olmadığı görüldü.

"Stadımız maça hazır"


Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, sosyal medyadan hesabından fotoğraf paylaşarak "Stadımız maça hazır" ifadelerini kullandı.

  • Bugün saat 19.00'da oynaması planlanan karşılaşma kar yağışı nedeniyle 16.00'ya alınmıştı.


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