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Spor Türkiye Kupası finali için seyirci planı Şampiyonlar Ligi finalinin provası yapılacak
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Türkiye Kupası finali için seyirci planı: Şampiyonlar Ligi finalinin provası yapılacak

Beşiktaş ve Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu bu final öncesinde henüz mücadele ile ilgili yer ve zaman açıklamadı. Şampiyonlar Ligi finaline seyircili bir şekilde ev sahipliği yapmaya hazırlanan Türkiye Futbol Federasyonu, bu mücadelenin bir provasını kupa finalinde yapmayı planlıyor. Türkiye Kupası finaliyle ilgili bilgilendirmelerin yakın zamanda yapılması planlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kupası finali için seyirci planı: Şampiyonlar Ligi finalinin provası yapılacak
Atatürk Olimpiyat Stadyumu milli takımın maçlarına ev sahipliği yapmıştı. Bu sezonun sonunda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali de bu stadyumda oynanacak.

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ve Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Kazananın UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde edeceği kritik karşılaşmanın henüz nerede ve ne zaman oynanacağı belli değil.

Federasyonun kısa süre içerisinde konuyla ilgili bilgilendirme yapacağı öğrenilirken final müsabakasının seyircili oynanabileceği belirtildi.

A Milli Takımımızın Letonya ile oynayacağı maç öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na yüzde 15 seyirci almayı düşünen ancak COVID önlemleri kapsamında bundan vazgeçen federasyon, Türkiye Kupası finalinde ise bunu uygulamak istiyor. Bunun sebebi ise seyircili bir şekilde Türkiye'de oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin provasını yapabilmek.

Türkiye Kupası finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu adaylar arasında yer alırken federasyonun COVID nedeniyle risk seviyesinin daha uygun olduğu bir ilde de bu finali oynatabileceği aktarılıyor.

  • Kupanın yarı finalinde, Beşiktaş Başakşehir'i, Antalyaspor ise Alanyaspor'u elemiş ve isimlerini finale yazdırmıştı.

Antalyaspor ve Beşiktaş Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.
Antalyaspor ve Beşiktaş Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.
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