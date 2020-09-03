Şenol Güneş'ten farklı kadro: İşte A Milli Takımımızın muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında bugün sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Macaristan maçı saat kaçta hangi kanalda?

Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Maçta, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak.

İki takım son hazırlıklarını dün akşam maçın oynanacağı statta yaparken, Macaristan sakatlıklar ve koronavirüs vakaları nedeniyle eksik bir kadroyla Sivas’a geldi. Grubun diğer maçında ise aynı saatte Rusya sahasında, Sırbistan’ı konuk edecek. A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

A Milli Takımımızın yeni formaları tanıtıldı Ay-Yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi. Milliler kırmızı iç saha formasını ilk kez 3 Eylül'deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül'deki Sırbistan maçında giyecek.İlk formadan esinlenilen bant tasarımTürkiye iç saha forması, göğsünde beyaz üzerine kalın ve kırmızı bant tasarımıyla taraftarın karşısına çıkıyor. Milli Takım'ın giydiği ilk formadan esinlenilen tasarım modern dokunuşlarla geleceğe de göz kırpıyor. Büyük ay ve yıldız, bantın ortasında ve tasarımın merkezinde yer alıyor. Beyaz şort ve kırmızı detaylara sahip çoraplarla kit tamamlanıyor.Türkiye dış saha forması, şortu ve çorapları kırmızı tonlarıyla tasarlanıyor. Formanın göğüs kısmında açık bir kırmızı tonla bant üzerinde beyaz ay ve yıldız buluşuyor.Hem iç saha hem de dış saha formasının ense kısmının iç tarafında 'Türkiyem' yazısı yer alıyor.Geri dönüştürülebilir özelliğe sahipOyuncuların sahada giyeceği yeni milli takım formalarının yanı sıra taraftarlar için tasarlanan replika formalar da geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılan yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyester kumaştan yapıldı.Çevreye daha az etki ederek en yüksek performansı sağlayan kitler oluşturmak için, plastik şişeler toplanıyor, temizleniyor ve üretim için yüksek kaliteli bir iplik üretmek üzere eritiliyor. 2020 Türkiye Milli Takım koleksiyonu bugün itibarıyla online satışa çıkacak. Ayrıca 4 Eylül’den itibaren de mağazalardan satın alınabilecek.Mert Çetin A Milli Takım kadrosundan çıkarıldıA Milli Takım kadromuz belli oldu: Şenol Güneş iki futbolcuyu ilk kez çağırdı

291 gün sonra milli maç heyecanı

Türkiye, Macaristan ile yapacağı UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçıyla, 291 gün sonra bir karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip son maçını, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son haftasında, 17 Kasım 2019’da Andorra ile oynamış ve o mücadeleyi 2-0 kazanmıştı.

Milli Takım, EURO 2020’nin 1 yıl ertelenmesi ve koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirlerin ardından, yaklaşık 9,5 ay sonra ilk maçını oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, Macaristan mücadelesi ile 2020 yılındaki ilk maçına çıkacak.

A Millîlerimiz, maçın oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı'nda akşam idmanını gerçekleştirdi! #BizimÇocuklar #TURHUN pic.twitter.com/YRNlGlH5oo — Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) September 2, 2020

"Gençlere ve yenilere görev vereceğim"

Macaristan maçı öncesi düzenlenen toplantıda soruları yanıtlayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugünkü maçta genç ve yeni isimlere görev vereceğini söyledi.

Kadro seçimi ile ilgili eleştirilere katılmayan Güneş, “Kulağımız Türkiye’de herkese açık. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan herkesin buraya gelme şansı var. Bazı genç arkadaşlarımıza, aramıza yeni katılanlara görev vereceğim. Maçı kazanmak istiyoruz ama aynı zamanda bazı oyuncuları da görmek istiyoruz. Macaristan’ın da tecrübeli oyuncuları var. Kendimize güveniyoruz” diye konuştu.

A Milli Takım kadromuz belli oldu: Şenol Güneş iki futbolcuyu ilk kez çağırdı A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda yer alan isimler şöyle;KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan ÇakırDEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali KaldırımORTA SAHA: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre KılınçFORVET: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan KaramanA Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve çalışmalarını bu tesiste sürdürecek.Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılarımızın aday kadrosu 👇 #BizimÇocuklar pic.twitter.com/DkYmCKZAsR— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) August 28, 2020 A Milli Futbol Takımı savunmasıyla tarihe geçtiVideo: Millilerimiz EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda





Türkiye'nin muhtemel 11'i

Mert Günok, Kaan Ayhan (Mert Müldür), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz.



