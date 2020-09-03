Şenol Güneş'ten farklı kadro: İşte A Milli Takımımızın muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında bugün sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye-Macaristan maçı saat kaçta hangi kanalda?
Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Maçta, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak.
İki takım son hazırlıklarını dün akşam maçın oynanacağı statta yaparken, Macaristan sakatlıklar ve koronavirüs vakaları nedeniyle eksik bir kadroyla Sivas’a geldi. Grubun diğer maçında ise aynı saatte Rusya sahasında, Sırbistan’ı konuk edecek. A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.
291 gün sonra milli maç heyecanı
Türkiye, Macaristan ile yapacağı UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçıyla, 291 gün sonra bir karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip son maçını, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son haftasında, 17 Kasım 2019’da Andorra ile oynamış ve o mücadeleyi 2-0 kazanmıştı.
Milli Takım, EURO 2020’nin 1 yıl ertelenmesi ve koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirlerin ardından, yaklaşık 9,5 ay sonra ilk maçını oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, Macaristan mücadelesi ile 2020 yılındaki ilk maçına çıkacak.
A Millîlerimiz, maçın oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı'nda akşam idmanını gerçekleştirdi! #BizimÇocuklar #TURHUN pic.twitter.com/YRNlGlH5oo
A Millîlerimiz, maçın oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı'nda akşam idmanını gerçekleştirdi! #BizimÇocuklar #TURHUN pic.twitter.com/YRNlGlH5oo— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) September 2, 2020
"Gençlere ve yenilere görev vereceğim"
Macaristan maçı öncesi düzenlenen toplantıda soruları yanıtlayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugünkü maçta genç ve yeni isimlere görev vereceğini söyledi.
Kadro seçimi ile ilgili eleştirilere katılmayan Güneş, “Kulağımız Türkiye’de herkese açık. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan herkesin buraya gelme şansı var. Bazı genç arkadaşlarımıza, aramıza yeni katılanlara görev vereceğim. Maçı kazanmak istiyoruz ama aynı zamanda bazı oyuncuları da görmek istiyoruz. Macaristan’ın da tecrübeli oyuncuları var. Kendimize güveniyoruz” diye konuştu.
Türkiye'nin muhtemel 11'i
Mert Günok, Kaan Ayhan (Mert Müldür), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz.
Belki dünyada o dönemin en iyisi Macaristan’dı. (@MLSZhivatalos) Ancak bizim de giydiği formayı sonuna kadar terleten efsanelerimiz vardı... #TBT #TURHUN #NationsLeague pic.twitter.com/TzYNsIllDI
Belki dünyada o dönemin en iyisi Macaristan’dı. (@MLSZhivatalos) Ancak bizim de giydiği formayı sonuna kadar terleten efsanelerimiz vardı... #TBT #TURHUN #NationsLeague pic.twitter.com/TzYNsIllDI— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) September 3, 2020
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