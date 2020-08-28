A Milli Takım kadromuz belli oldu: Şenol Güneş iki futbolcuyu ilk kez çağırdı
Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe’nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş ile Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü'yü ilk kez kadroya davet etti. Kadroda kimler olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda yer alan isimler şöyle;
KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır
DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım
ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç
FORVET: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman
A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve çalışmalarını bu tesiste sürdürecek.
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