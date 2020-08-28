A Milli Takım kadromuz belli oldu: Şenol Güneş iki futbolcuyu ilk kez çağırdı

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda yer alan isimler şöyle;

KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç

Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç FORVET: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve çalışmalarını bu tesiste sürdürecek.

Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılarımızın aday kadrosu 👇 #BizimÇocuklar pic.twitter.com/DkYmCKZAsR — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) August 28, 2020

A Milli Futbol Takımı savunmasıyla tarihe geçti 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı, savunma performansıyla tarihe geçti. H Grubu'nda iç sahada oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başaran Türkiye, elemelerde boy gösteren diğer 54 takımı geride bıraktı.Bu başarısıyla Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde son 20 yılda kalesinde gol görmeyen 5 milli takımdan biri oldu. Son 20 yılda İspanya EURO 2000, Fransa ve Hırvatistan EURO 2004, İtalya ise EURO 2012 elemelerinde kalesini iç sahada gole kapattı. Milli takım ayrıca bunu 8 yıl sonra gerçekleştiren ilk ülke olmayı başardı.A Milli Takımımızın EURO 2020'deki muhtemel rakipleri8 maçta kalesini gole kapatan tek takımA Milli Futbol Takımı, gösterdiği savunma performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Gruptaki 10 maçta kalesini 8 kez gole kapatan milliler, filelerinde sadece 3 gol gördü. Milliler, İzlanda'dan 2, Fransa'dan ise 1 gol yedi. Bu performansla A Milli Futbol Takımı, gruplardaki 55 ülke içerisinde kalesini 8 maçta kapatan tek takım olma unvanını da aldı. En az gol yiyen iki ülkeden biriMilli takım, EURO 2020 Elemeleri'nde en az gol yiyen iki ülkeden biri oldu. Ay-yıldızlı ekip, savunma performansıyla 53 ülkeyi geride bırakırken, Belçika'yla aynı golü yedi. Belçika da A Milli Futbol Takımı gibi kalesinde 3 gol gördü.Genç yıldızların performansı dikkati çektiA Milli Futbol Takımı'nın etkili savunma performansında genç savunmacılarının payı büyük oldu. Millilerin Avrupa'da forma giyen savunmacıları 21 yaşındaki Merih Demiral (Juventus), 23 yaşındaki Çağlar Söyüncü (Leicester City), 25 yaşındaki Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), 22 yaşındaki Mehmet Zeki Çelik (Lille), 23 yaşındaki Umut Meraş (Le Havre) ile Medipol Başakşehir'in 30 yaşındaki kalecisi Mert Günok, bu başarıda başrol oynadı.✅Savunmayı takım olarak çok iyi yapıyoruz.✅İnşallah EURO2020’de de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.✅Milli Takım, kulüplerin üstündedir.🎙️ Merih Demiral - Milli futbolcu pic.twitter.com/RsgIp8nBun— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) November 17, 2019