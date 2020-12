Türkiye'de namağlup tek takım kaldı

Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor'un 11. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilmesiyle profesyonel liglerde yoluna namağlup devam eden tek ekip kalan 2. Lig Beyaz Grup lideri Manisa FK, son olarak çarşamba günü konuk ettiği Uşakspor'la 1-1 berabere kaldı.

Ligde 14 karşılaşmada 12 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Manisa FK, 38 puanla 13 maç yapan Uşakspor'un 13, 12 müsabaka oynayan Hekimoğlu Trabzon'un da 14 puan önünde ilk sırada yer alıyor. Attığı 45 golle liglerde en golcü ekip konumunda da bulunan Manisa FK, geçen sezon play-off finalinde Tuzlaspor'a penaltı atışları sonucunda yenilerek 1. Lig vizesi alamamıştı.

3 takım galibiyet alamadı

Manisa FK'nin namağlup yoluna devam ettiği profesyonel liglerde Süper Lig'de MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'de Eskişehirspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor henüz galibiyetle tanışamadı.

2. Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor ile Bayburt Özel İdarespor ise henüz sahadan beraberlikle ayrılmadı.

Bir dönem Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmişti, şimdi 'var olma' mücadelesi veriyor Kurulduğu 1969 yılından bu güne futbol dünyasında yıldızlaşmış birçok futbolcu ve teknik adamı bünyesinde barındıran, Türk futboluna birçok oyuncu kazandıran Karabük ekibi, 2017-2018 sezonunda ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı.Üst üste yönetim değişiklikleri, yıldız oyuncuların satılması ve transfer yasağı da eklenince kırmızı-mavili ekip, yoluna profesyonel yapılan altyapı oyuncularıyla devam etti.Aynı sezon Süper Lig'e, bir sonraki sezon da 1. Lig'e veda eden ülkenin köklü kulüplerinden Karabükspor, 2019-2020 sezonunda ise 2. Lig'de tutunamadı ve TFF 3. Lig'e düştü.Türkiye Futbol Federasyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küme düşmeleri durdurmasıyla yeniden 2. Lig'de mücadele eden kırmızı-mavili ekip, adeta 'var olma' mücadelesi veriyor.Takım 108 resmi maça çıkmayı başardıEkonomik sıkıntıların baş göstermesinin ardından geçen 4 sezonda hiç transfer yapamamasına rağmen altyapıdan profesyonel yaparak kadrosuna kattığı oyuncularla yoluna devam eden Karabük ekibi, 108 resmi (Süper Lig 34, 1. Lig 34 ve 2. Lig 40) lig maçına çıktı.Sadece 5'ini kazandığı bu karşılaşmalarda kalesinde 299 gol görmesine rağmen pes etmeyen işçi takımı, yoluna devam etme kararlılığında."Takım 4 sezondur ekonomik sıkıntı çekiyor"Kulüp başkanı Mehmet Yüksel, kulübün kapısına kilit vurdurmamak için mücadele verdiklerini belirterek, sıkıntılara rağmen maçlara çıktıklarını söyledi.Maçlara bu takıma gönül veren genç oyuncularla çıktıklarını dile getiren Yüksel, "Karabükspor, bu ülkenin futboluna yarım asırdır katkı vermekte, oyuncu yetiştirmektedir. Sadece futbolda da değil, birçok branşta ülke sporuna sporcu vermektedir. Takım 4 sezondur ekonomik sıkıntı çekiyor. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımız, takımın başına geldiğimizde zaten 'her şey bitti' diye bırakılmış bir haldeydi. Buna gönlümüz razı olmadı ve her şeyimizden feragat ederek bu günlere geldik." diye konuştu.Genç oyuncuları verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Yüksel, "Ancak kentten bunu göremiyoruz, kimse destek vermiyor. Bir zamanlar takımın adını ağzından düşürmeyenler bile unuttu. Takım kaderine terk edildi. Ben ve arkadaşlarımız, asla umutsuz değiliz, sonunda kadar mücadelemizi vereceğiz. Gerekirse hiç kazanamayalım ama bu takımın kapısına kilit vurulmasın" ifadelerini kullandı.Yüksel 'var olma' mücadelelerini her şeye rağmen sürdüreceklerini vurgulayarak, "Bütün maçlarımızı kaybetmemiz nedeniyle eleştiriliyoruz. Eleştirmek kolay, bu takım bu kentin de bir onuru. Eleştirmek yerine herkes taşın altına elini koymalı'' değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig

İlk 3 sıradaki Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 23'er puanı olduğu Süper Lig'de 12. hafta heyecanı bugünkü Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçıyla başlayacak.

Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmaları, 9 Aralık Çarşamba günü oynandı. Kovid-19 nedeniyle ertelenen MKE Ankaragücü-Hatayspor maçı da 15 Aralık Salı günü yapılacak.





TFF 1. Lig

Ligde 13. hafta müsabakalarının hafta içinde oynandığı TFF 1. Lig'de 14. hafta heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İlk 3 sırada 24'er puana sahip Ankara Keçiörengücü, bir maçı eksik Tuzlaspor ve Altınordu'nun yer aldığı ligde, bu 3 ekibi 23 puanla Giresunspor takip ediyor.

Ligde 13. haftaya kadar 9'u Kovid-19 vakaları, 2'si İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 11 karşılaşmadan 3'ü oynandı.

TFF 1. Lig'in sürpriz lideri Bu sezon ligin birinci haftasında deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenen ardından ikinci haftada ise sahasında ağırladığı bir diğer başkent temsilcisi Ankaraspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan Ankara Keçiörengücü, ikinci haftada 6 puanla liderliğe oturdu.Daha sonra üçüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda Adanaspor ile 0-0 berabere kalan başkent ekibi puan cetvelinde üçüncü sıraya geriledi. Dördüncü hafta maçında konuk ettiği Altay'a 1-0 mağlup olarak ligde bu sezonki ilk yenilgisini aldı.Ligin beşinci haftasında İstanbul'da Ümraniyespor ile karşılaşan Ankara Keçiörengücü bu zorlu karşılaşmadan da 2-1 galip gelmeyi başardı. Ardından Royal Hastanesi Bandırmaspor ile sahasında mücadele eden başkent ekibi, bu maçı da 1-0 kazandı.Ligin iyi takımlarından Yılport Samsunspor ile 7. hafta maçında deplasmanda karşılaşan Ankara Keçiörengücü, bu maçtan 4-2 mağlup ayrılarak bu sezonki ikinci yenilgisini aldı.Başkent ekibi, 8. haftaya 17 puanla lider giren İstanbulspor ile 1-1, ertesi haftaki karşılaşmada Eskişehirspor ile de 2-2 berabere kaldı.Milli maç arasından sonra iyi bir çıkış yakalayan Ankara Keçiörengücü 10. hafta maçında evinde ağırladığı Akhisarspor'u farklı bir skorla 6-0 mağlup etti. Daha sonra Adana Demirspor'u 1-0 yenen başkent temsilcisi, 12. hafta karşılaşmasında ise deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla tekrar liderliğe yükseldi.Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'de 12 maçın ardından 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet ile topladığı 24 puanla lider bulunuyor.💥 İZMİR DEPLASMANINDAN LİDER OLARAK DÖNÜYORUZ! #AnkaraKeçiörengücü 💜🐐💪🏼👊 pic.twitter.com/U4aVhG4zAI— Ankara Keçiörengücü (@ankara_kg) December 6, 2020 "Önemli olan inşallah bunu lig sonuna yansıtmak"Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu yaptığı açıklamada, eflatun-beyazlı takımın geçen seneden beridir iyi bir sistemle mücadele ettiğini belirterek, "Yeni gelen İlker Püren hocamız da bu sistem üzerine daha çok giderek sistemin sonuç vermesi için uğraşıyor. Allah'a şükür de bu sistem sonuç verdi. Sonuçta oynayan oynamayan fark etmiyor tabi oynayan futbolcuların çok büyük etkisi var, takım olmanın çok büyük etkisi var" diye konuştu.Maddi olarak kendi bütçelerinden çok büyük takımlarla mücadele ettiklerini dile getiren Başkan Tahiroğlu, "Ama çocuklar sağ olsunlar ellerinden geleni yapıyorlar, hocamız, teknik heyetimiz, futbolcularımız çok iyi mücadele ediyorlar. Oynanan oyundan bizler de memnunuz, taraftarımız da memnun. Oynanan oyun neticesinde bugün buradayız. Önemli olan inşallah bunu lig sonuna yansıtmak. Lig sonuna kadar üst düzeyde bir futbol oynayıp bir yerlere gelmeyi istiyoruz, Allah nasip ederse" dedi.Tahiroğlu, "Benim hedefim Türkiye'ye, Türk futboluna, Türk seyircisine iyi futbol izlettirmek. Bu iyi futbolu izlettirip, takım oyunu oynamak, sistemli oynamak ve takım olduğumuzu herkese kanıtlamak. Bunu yaptıktan sonra da Allah neyi nasip ederse de artık ona da yapacak bir şeyimiz yok. Ama hedefimiz, Türkiye'de iyi futbol oynamak, genç yetenekleri futbola kazandırmak. Hedefimiz takım olmak, bu doğrultuda da takım nereye giderse olur, şampiyon olursa da olur, play-off olursa da olur, olmazsa da olur. Bunun için bir baskı yok takımın üzerinde. Benim amacım iyi futbol oynatmak, takım ruhunu herkese göstermek" şeklinde konuştu.Oynadıkları iyi oyunun karşılığını aldıklarını ve lig sonunda da alacaklarına inandığını belirten Tahiroğlu, şöyle devam etti:"Bu oynadığımız oyun da bize bunun karşılığını verecek. Artık şampiyonluksa şampiyonluk, tabii ki 'şampiyonluk' kelimesini kullanmak şu anda erken. Benim amacım 2. Lig'de de buydu; takım iyi futbol oynasın izleyenler bundan zevk alsın. Bu sene de gördüğüm oynanan futboldan izleyenler zevk alıyor. Oynayan futbolcular zevk alıyor. Takım olmanın ne olduğunu, bizler, teknik heyet, futbolcular anlıyorlar. Şöyle; yendiğiniz takımlara baktığınız zaman maliyet olarak bizden çok çok yüksek takımlar. Süper Lig'de oynamış isimler. Bizim çocuklarda elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu işte futbolun ön plana çıktığını gösteriyorlar. İyi futbolumuzu sürdürmek istiyoruz, bunun sonucunda da inşallah ya şampiyonluk ya da play-off gelir diye inanıyoruz."





Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor'un lider durumda bulunduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, yarın ve pazar günkü 15. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

Takımlarda görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle Beyaz Grup'ta 14, Kırmızı Grup'ta ise 9 karşılaşma ileriki tarihlerde oynanacak. Kırmızı Grup'ta yine Kovid-19 nedeniyle yapılamayan 2 maç ise oynandı.

Misli.com 3. Lig

1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Çatalcaspor ve 4. Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor'un lider durumda bulunduğu Misli.com 3. Lig'de bu hafta sonu maç oynanmayacak. Sadece 4. Grup'ta iki erteleme maçı, 14 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

1. ve 2. Grup'ta Kovid-19 nedeniyle ertelenen 3 karşılaşmadan 2'si, 3. Grup'ta 6 müsabakadan 5'i, 4. Grup'ta ise 14 maçtan 3'ü oynandı.