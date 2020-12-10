Stoperi kaleci yaptılar, maçı kazandılar

3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Antalya Kemerspor, sahasında Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yendi.

Stoper kaleci

Kemerspor'da test sonucu pozitif çıkan kaleci Osman Tepe'nin yerine maçta kaleye 25 yaşındaki stoper Erdin Üzer geçti.

"Hocamızın verdiği görevi yerine getirmeye çalıştım"

Maç sonunda konuşan Erdin Üzer, "Çok çekişmeli bir maç geçti. İyi oynayıp kazandık. Ben de kalecimizin testi pozitif çıktığı için hocamızın verdiği görevi elimden geldiğince yerine getirmeye çalıştım. Bundan sonraki hafta kalecimizin umuyorum testi negatif çıkacak ve ben de görev yerime döneceğim. Tüm arkadaşlarımı galibiyetten dolayı kutluyorum" dedi.

Genç savunmacı, geçen hafta takımının Denince Belediyespor'a 4-1 mağlup olduğu maçta da kalecilik yapmıştı.