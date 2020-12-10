3.LİG

Stoperi kaleci yaptılar, maçı kazandılar

3. Lig ekiplerinden Antalya Kemerspor forması giyen defans oyuncusu Erdin Üzer, file bekçiliğine iyice alıştı. Genç stoper, Derince Belediyespor maçında olduğu gibi bu hafta da keleye geçti ve takımı Arnavutköy Belediyespor'u mağlup etti.

Haber Merkezi DHA, Yeni Şafak
İki maçtır kalecilik yapmak zorunda kalıyor.

İki maçtır kalecilik yapmak zorunda kalıyor.

Fotoğraf: Levent YENİGÜN

3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Antalya Kemerspor, sahasında Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yendi.

Stoper kaleci

Kemerspor'da test sonucu pozitif çıkan kaleci Osman Tepe'nin yerine maçta kaleye 25 yaşındaki stoper Erdin Üzer geçti.

Erdin Üzer maç öncesi ellerini açıp dua etti.
Erdin Üzer maç öncesi ellerini açıp dua etti.
DHA

"Hocamızın verdiği görevi yerine getirmeye çalıştım"

Maç sonunda konuşan Erdin Üzer, "Çok çekişmeli bir maç geçti. İyi oynayıp kazandık. Ben de kalecimizin testi pozitif çıktığı için hocamızın verdiği görevi elimden geldiğince yerine getirmeye çalıştım. Bundan sonraki hafta kalecimizin umuyorum testi negatif çıkacak ve ben de görev yerime döneceğim. Tüm arkadaşlarımı galibiyetten dolayı kutluyorum" dedi.

  • Genç savunmacı, geçen hafta takımının Denince Belediyespor'a 4-1 mağlup olduğu maçta da kalecilik yapmıştı.

TFF 3. ligde ilginç olay: Kemerspor stoperi 90 dakika kalecilik yaptı
TFF 3. ligde ilginç olay: Kemerspor stoperi 90 dakika kalecilik yaptı

TFF 3.Lig’de birbirinden ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bir kalecisi sakatlanan diğer kalecisi de Covid-19’a yakalanan Antalya Kemerspor, Derince Belediyespor deplasmanına kalecisiz gitti.18 futbolcu ile Kocaeli deplasmanına giden Akdeniz temsilcisinin kalesini Erdin Üzer isimli stoper oyuncusu korudu. Eskişehirspor altyapısından yetişen ve iki sezondur Antalya Kemerspor forması giyen 25 yaşındaki oyuncu maç boyunca kalede kaldı. Erdin Üzer yoğun Derince baskısı ve ataklarında elinden geleni yapsa da gollere engel olamadı.Mücadele Derincespor'un 4-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.Öte yandan Erdin, Belediye Derincespor’un kaleci kazağını giymek zorunda kaldı.3. Lig 1. Grup mücadelesinde Belediye Derincespor karşısında korona virüs vakaları nedeniyle takımının kalesini koruyan ve 4 gol yiyen Antalya Kemersporlu stoper Erdin Üzer, kaleciliğin çok zor olduğunu söyledi. Maçın ardından konuşan iki takımın teknik direktörleri ise sahada kaleci yerine stoper olmasının mücadeleyi etkilediği söylediler.4-1 mağlup oldukları Belediye Derincespor maçında oyunun başından sonuna kadar kaleyi korumaya çalıştığını belirten Antalya Kemersporlu stoper Erdin Üzer şunları söyledi;“Kalecilik çok zormuş. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Kalecimiz olsa skor böyle olmayabilirdi. Ben kendi bölgemde oynasam ve kalecimiz olsaydı çok daha farklı bir maç olurdu”

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