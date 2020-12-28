Karşıyaka'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 14'e yükseldi

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce yapılan testlerde 8 futbolcu, 1 antrenör ve 2 çalışanda pozitif bulguya rastlandığı bildirildi.
Yapılan rutin testlerde de 1 futbolcu ve 2 çalışanın daha testlerinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, böylece bu kulüpteki Kovid-19 tanısı konulan kişi sayısının 14'e çıktığı vurgulandı.
- Bu arada testi pozitif çıkan kişilerin diğerleri gibi izolasyona alındığı kaydedildi.
Bilgilendirme | COVID-19 Test Sonuçları Hakkında pic.twitter.com/s7ptHYXQr9
Bilgilendirme | COVID-19 Test Sonuçları Hakkında pic.twitter.com/s7ptHYXQr9— Karşıyaka Spor Kulübü (@KSKorgtr) December 28, 2020
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