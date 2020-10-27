3.LİG

3. Lig ekibinde korona şoku: Başkan ve 16 futbolcu pozitif çıktı

Düzcespor’da başkan Gökhan Kapoğlu ve 16 futbolcu koronavirüse yakalandı. Yapılan testlerin ardından sonucu pozitif çıkan futbolcuların tedavisine hemen başlanırken Düzcespor Kulübü oynanacak Bayrampaşaspor karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF’ye başvuru yaptı.

Haber Merkezi AA
Tesislerde bulunan futbolcu ve teknik heyet karantina altına alındı.

Tesislerde bulunan futbolcu ve teknik heyet karantina altına alındı.

Fotoğraf: IHA

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Düzcespor'da 16 futbolcu ve kulüp başkanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kırmızı-lacivertli takımın rutin yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.

"Futbolcular ve teknik heyet karantinada"


Kulüp başkanı Gökhan Kapoğlu ile 16 futbolcuda sonuçların pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Profesyonel futbol kulübümüzde rutin yapılan koronavirüs testlerinde 16 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Bu sonucun ardından tesislerde bulunan futbolcular ve teknik heyet karantina altına alındı. Testleri pozitif çıkan futbolcuların ise tedavilerine başlandı."

Başkan Kapoğlu da yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavisinin evinde devam ettiğini belirterek, "En kısa sürede aranıza yeniden dönmek dileğimle. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Erteleme için başvuru yapıldı

Kulüp yönetiminin, takımın yarın ligde oynayacağı Bayrampaşaspor maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) müracaatta bulanacağı aktarıldı.

Altay-Giresunspor maçına koronavirüs engeli: 34 kişi pozitif çıktı
Altay-Giresunspor maçına koronavirüs engeli: 34 kişi pozitif çıktı

Siyah-beyazlı kulüpten toplam 34 kişinin koronavirüs salgınına yakalandığı kaydedildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Altay-Altınordu müsabakası öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 9 futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır. Gelinen noktada A takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun sonuçları pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Ayrıca Teknik Direktörümüz Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışına, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir. TFF talimatları doğrultusunda 1’inci Lig’in 7’nci haftasında oynanması gereken Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir.

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