3. Lig ekibinde korona şoku: Başkan ve 16 futbolcu pozitif çıktı

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Düzcespor'da 16 futbolcu ve kulüp başkanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kırmızı-lacivertli takımın rutin yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.

"Futbolcular ve teknik heyet karantinada"

Kulüp başkanı Gökhan Kapoğlu ile 16 futbolcuda sonuçların pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbol kulübümüzde rutin yapılan koronavirüs testlerinde 16 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Bu sonucun ardından tesislerde bulunan futbolcular ve teknik heyet karantina altına alındı. Testleri pozitif çıkan futbolcuların ise tedavilerine başlandı."

Başkan Kapoğlu da yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavisinin evinde devam ettiğini belirterek, "En kısa sürede aranıza yeniden dönmek dileğimle. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Erteleme için başvuru yapıldı

Kulüp yönetiminin, takımın yarın ligde oynayacağı Bayrampaşaspor maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) müracaatta bulanacağı aktarıldı.