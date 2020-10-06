3.LİG

Yeni Ordu Stadı'nda son durum ne?

Yeni Ordu Stadı mor-beyaza bürünüyor

2017 yılında temeli atılan, görsellik ve kullanılabilirlik açısından Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan Yeni Ordu Stadı'nın koltukları takılmaya başlandı.

Haber Merkezi AA
Ordulu futbolseverler, yeni stadın açılışını heyecanla bekliyor.

Ordulu futbolseverler, yeni stadın açılışını heyecanla bekliyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Stadı'nda koltukların takılmaya başladığını bildirdi.

Vali Sonel, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde, UEFA standartlarında yapılan 20 bin seyirci kapasiteli ve bir bölümü spor lisesi ile pansiyon olacak stat inşaatında incelemelerde bulundu.

Yürütülen çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve diğer ilgililerden bilgi alan Sonel, yeşil sahada bir süre kaleye şut çekti.

"Mor-beyaz koltuklar takılıyor"


Sonel, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle yapılan yeni stadımıza yöremizin değeri ve efsanesi Orduspor'un renkleri mor-beyaz koltuklar takılmaya başlandı. Efsaneyi canlandırmak için biz de gereğini yapacağız inşallah" ifadelerine yer verdi.

Ordu Stadı

Görsellik ve kullanılabilirlik açısından Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan Yeni Ordu Stadı'nda, 25 loca ve 428'i kapalı olmak üzere 554 araçlık otopark bulunuyor.

Tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak olan stat toplamda 90 bin metrekare üzerine kuruldu.

Çotanak Spor Kompleksi'nin ne zaman açılacağı belli oldu
Çotanak Spor Kompleksi'nin ne zaman açılacağı belli oldu

Giresun’un Aksu Mahallesinde yapımı devam eden Çotanak Spor Kompleksi’nde, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Yüklenici firma yetkililerinin verdiği bilgilere göre, inşaat çalışmalarının yüzde 97’sinin tamamlandığı, sadece çevre düzenleme çalışmalarıyla hibrit çim serimin kaldığı bildirildi. "Burası sadece bir stadyum değil"Yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldıktan sonra değerlendirmelerde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Burası sadece bir stadyum değil, olimpik yüzme havuzu, antrenman sahası, eğitim merkezi, atletizm pisti gibi birçok alanlarıyla bir spor kompleksidir. Giresun için önemli bir yatırımdır. Giresun Çotanak Spor Kompleksi’nin yüzde 97’si tamamlanmış durumdadır. Sadece çevre düzenlemesinin küçük bir bölümü ile hibrit çim serimi kaldı. Çim serimiyle ilgili ihale tamamlandı önümüzdeki günlerde serimi yapılacaktır. Hedefimiz 2020-2021 futbol sezonunu ilk yarısına yetiştirmek istiyorduk, ancak pandemi dolayısıyla gecikme oldu. Şu şartlarda sezonun ilk yarısına yetişmesi zor görünüyor. İnşallah Giresunspor burada şampiyonluk sevincini yaşayacaktır" şeklinde konuştu."Hedefimiz ligin ikinci yarısına yetiştirmek"Giresun Valisi Enver Ünlü ise "Çotanak Spor Kompleksi’nde artık sona yaklaşıyoruz. Giresunsporumuza layık bir tesisi hizmete sokacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Çotanak kompleksinin diğer bölümlerini eylül ayında hizmete açacağız ancak futbol oynamaya elverişli hale gelmesi için serilen hibrit çimlerin kök salması gerekiyor. Bunun için de 3-4 ay bir süre gerekiyor. Bu sürenin ardından Giresunspor’da seyircisiyle inşallah burada buluşacaktır. Hedefimiz ligin ikinci yarısına yetiştirmektir" diye konuştu.Giresun’da yapımı süren Çotanak Spor Kompleksi içerisinde yer alan 20 bin kişilik stat, bin 200 kişilik olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti ve antrenman sahası yapım çalışmalarının yüzde 97’si tamamlandı🏟 pic.twitter.com/807gv0pxSK&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 9, 2020

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