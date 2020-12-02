3.LİG

TFF 3. ligde ilginç olay: Kemerspor stoperi 90 dakika kalecilik yaptı

TFF 3. Lig'de Antalya Kemerspor ilginç bir olayla gündeme geldi. Akdeniz ekibinin bir kalecisi sakatlığı sebebiyle diğeri de COVID 19'a yakalandığı için Derince Belediyespor maçına çıkamadı. Kemerspor çözümü takım içerisinde kalede en iyi performansı sergileyebilecek olan asıl bölgesi stoper olan futbolcusu Erdin Üzer ile çözdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemerspor'da yaşanan sakatlıklar ve COVID sıkıntısı sebebiyle stoper oyuncu, kalecilik yapmak zorunda kaldı.

Kemerspor'da yaşanan sakatlıklar ve COVID sıkıntısı sebebiyle stoper oyuncu, kalecilik yapmak zorunda kaldı.

TFF 3.Lig’de birbirinden ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bir kalecisi sakatlanan diğer kalecisi de Covid-19’a yakalanan Antalya Kemerspor, Derince Belediyespor deplasmanına kalecisiz gitti.

18 futbolcu ile Kocaeli deplasmanına giden Akdeniz temsilcisinin kalesini Erdin Üzer isimli stoper oyuncusu korudu.

Eskişehirspor altyapısından yetişen ve iki sezondur Antalya Kemerspor forması giyen 25 yaşındaki oyuncu maç boyunca kalede kaldı. Erdin Üzer yoğun Derince baskısı ve ataklarında elinden geleni yapsa da gollere engel olamadı.

  • Öte yandan Erdin, Belediye Derincespor’un kaleci kazağını giymek zorunda kaldı.

Öte yandan Erdin, Belediye Derincespor’un kaleci kazağını giymek zorunda kaldı.
Öte yandan Erdin, Belediye Derincespor’un kaleci kazağını giymek zorunda kaldı.

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