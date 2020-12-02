TFF 3. ligde ilginç olay: Kemerspor stoperi 90 dakika kalecilik yaptı

TFF 3.Lig’de birbirinden ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bir kalecisi sakatlanan diğer kalecisi de Covid-19’a yakalanan Antalya Kemerspor, Derince Belediyespor deplasmanına kalecisiz gitti.

18 futbolcu ile Kocaeli deplasmanına giden Akdeniz temsilcisinin kalesini Erdin Üzer isimli stoper oyuncusu korudu.

Eskişehirspor altyapısından yetişen ve iki sezondur Antalya Kemerspor forması giyen 25 yaşındaki oyuncu maç boyunca kalede kaldı. Erdin Üzer yoğun Derince baskısı ve ataklarında elinden geleni yapsa da gollere engel olamadı.