3.LİG

Berdan Mardini'yi dolandırmaya çalıştığı iddia edilen kişi futbolcu çıktı

Şarkıcı Berdan Mardini’yi dolandırmak isterken yakayı ele verdiği öne sürülen kişinin futbolcu olduğu bildirildi. Söz konusu isimle ilgili Karbel Karaköprü Belediyespor'dan açıklama geldi.

Haber Merkezi İHA
Sanatçı Berdan Mardini

Sanatçı Berdan Mardini

Şanlıurfa’nın 3. Lig D Grubunda mücadele eden takımlarından Karbel Karaköprü Belediyespor Kulübü, ismi dolandırıcılık olayına karışan futbolcu Tolgahan Nurhak ile ilgili açıklamada bulundu.

Çok sayıda ünlü ismi dolandırdığı iddia edilen ve sanatçı Berdan Mardini’yi de dolandırmak isterken yakayı ele veren Tolgahan Nurhak ile ilgili yazılı bir açıklama yapan kulüp, "Bugün çeşitli medya kuruluşlarında yer alan bir habere göre kulübümüzde oynayan bir futbolcunun bir dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilmiştir. İsmi geçen şahsın 2020-2021 sezonunda kulübümüzle hiçbir bağı olmayıp, şahıs mevcut kadromuzda da yer almamaktadır. Konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme adına bu açıklamanın yapılması gereği görülmüştür. Kamuoyuna duyurur, saygılarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.

  • Tolgahan Nurhak'ın 2019 yılında 6 ay süreyle lisanslı olarak takımda yer aldığı ancak hiçbir maçta forma giymediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topuz dolandırıldı, rakam dudak uçuklattı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topuz dolandırıldı, rakam dudak uçuklattı

Kayseri'de ikamet eden Mehemt Topuz yaptığı açıklamada, İstanbul Ataşehir'deki evini satmak için daha önceden tanıdığı R.A'ya vekalet verdiğini ve satışın gerçekleşmesinden sonra R.A'nın kuzeni O.A. ile parayı kendisine göndermeden kayıplara karıştığını ileri sürdü."2 milyon 350 bin lirayı hesabıma yatırmak yerine kaçtı"Olayın polise intikal ettiğini belirten Topuz, "R.A'yı daha önceden de tanıyorum. Bu satış için de ona vekalet verdim. Ancak satış bedeli olan 2 milyon 350 bin lirayı hesabıma yatırmak yerine kaçtı. Satış yaptığımız kişilerden parayı alması ve arabaya binip kaçmasının görüntüleri var. Polis faillerin peşinde" dedi. Altay Bayındır'ın yokluğunda kale Oytun Özdoğan'a emanet

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Ocak ayı sonu iti...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.