Doğukan İnci transferin gözdesi oldu: Her maçını izliyorlar

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan İnci'nin transferine ilişkin önemli bilgiler verdi. Radyospor'a konuşan Tolungüç'ün geç oyuncu hakkındaki açıklamaları şöyle;

"Avrupa kulüpleri izliyor"

"Doğukan İnci çok önemli bir çıkış yakaladı. Doğukan'ın ismi büyük takımlarla da anıldı, bu takımlardan transfer teklifleri de geldi. Doğukan'ın şu anda da her maçını Avrupa kulüplerinden scoutlar izliyor."

"Beşiktaş'ın teklifi çok ciddiydi"

"Doğukan için Beşiktaş'ın teklifi çok ciddiydi ve iki kulüp arasında görüşmeler oldu. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'ne son anda kalınması ve beklentilerin değişmesi nedeniyle bu transfer olmadığını düşünüyorum. Belki de Beşiktaşlı yetkililerin Doğukan'ı 1 yıl daha izleyelim düşüncesi olabilir."

"Fenerbahçe de istedi"

"Doğukan için Beşiktaş dışında Fenerbahçe'den de teklif geldi. Doğukan'ı Fenerbahçe'nin gündemine o dönem Tahir Karapınar hoca getirmiş. Doğukan İnci'nin Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transferi gerçekleşmedi. Doğukan'ın transferinde önemli olan kulübümüzün ve oyuncunun ortak menfaati. Oyuncularda zaman zaman iniş çıkışlar olabilir. Doğukan bu sezon 4 gol attı, gollerine daha da devam edecektir."