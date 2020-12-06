3.LİG

Doğukan İnci transferin gözdesi oldu: Her maçını izliyorlar

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen Doğukan İnci için sezon başında transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı. Genç oyuncunun Avrupa'dan da talipleri olduğu öğrenildi.

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Doğukan, Karşıyaka formasıyla toplamda çıktığı 77 maçta 26 gol attı.

Doğukan, Karşıyaka formasıyla toplamda çıktığı 77 maçta 26 gol attı.

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan İnci'nin transferine ilişkin önemli bilgiler verdi. Radyospor'a konuşan Tolungüç'ün geç oyuncu hakkındaki açıklamaları şöyle;

"Avrupa kulüpleri izliyor"

  • "Doğukan İnci çok önemli bir çıkış yakaladı. Doğukan'ın ismi büyük takımlarla da anıldı, bu takımlardan transfer teklifleri de geldi. Doğukan'ın şu anda da her maçını Avrupa kulüplerinden scoutlar izliyor."

"Beşiktaş'ın teklifi çok ciddiydi"

  • "Doğukan için Beşiktaş'ın teklifi çok ciddiydi ve iki kulüp arasında görüşmeler oldu. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'ne son anda kalınması ve beklentilerin değişmesi nedeniyle bu transfer olmadığını düşünüyorum. Belki de Beşiktaşlı yetkililerin Doğukan'ı 1 yıl daha izleyelim düşüncesi olabilir."

Doğukan İnci'nin kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Doğukan İnci'nin kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

"Fenerbahçe de istedi"

  • "Doğukan için Beşiktaş dışında Fenerbahçe'den de teklif geldi. Doğukan'ı Fenerbahçe'nin gündemine o dönem Tahir Karapınar hoca getirmiş. Doğukan İnci'nin Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transferi gerçekleşmedi. Doğukan'ın transferinde önemli olan kulübümüzün ve oyuncunun ortak menfaati. Oyuncularda zaman zaman iniş çıkışlar olabilir. Doğukan bu sezon 4 gol attı, gollerine daha da devam edecektir."

Asıl mevkisi sol kanat olan Doğukan, santrfor bölgesinde de forma giyebiliyor.
Asıl mevkisi sol kanat olan Doğukan, santrfor bölgesinde de forma giyebiliyor.

Fenerbahçe anlaşamadı, Galatasaray takip etmeye başladı
Fenerbahçe anlaşamadı, Galatasaray takip etmeye başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, 19 yaşındaki hücum oyuncusu Murat Elkatmış'ın transferi hakkında önemli bilgiler verdi."Fenerbahçe bonservis ücretinden dolayı vazgeçti"Radyospor'a konuşan Laleci, "Murat Elkatmış'ın transferi için sezon öncesi Fenerbahçe'yle anlaşmıştık. Son anda bu transfer gerçekleşmedi. Sebebi de Murat'ın sözleşmesinde uzatma opsiyonumuz vardı fakat TFF'nin sitesine bu durum yansımamıştı. Fenerbahçe sözleşmesi devam ettiği için bonservis ücretinden dolayı vazgeçti. Fenerbahçeli yetkililer, Murat'ın transferi olmayınca Selmani'den de vazgeçtiler. Murat Elkatmış'ı Ümraniyespor maçımızda Galatasaraylı yetkililer takip etmişler. Orhan Terzi hocamız bu durumu bize iletti. Murat Elkatmış, stil olarak Quaresma'ya çok benziyor" dedi. Bu sezon 6 maçta forma giydi23 Şubat 2001 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Murat Elkatmış, profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı Menemenspor'da başladı. Güncel piyasa değeri 125 bin euro olarak gösterilen Elkatmış, hücum hattının sağ kanadında ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Murat Elkatmış bu sezon Menemenspor'da 6 maçta oynadı.TFF 1. Lig maçlarına koronavirüs engeli: İki karşılaşma ertelendi

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