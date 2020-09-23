Amatör Ligler Ekim sonuna kadar ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamayla Türkiye'deki tüm amatör lig müsabakalarının pandemi nedeniyle Ekim ayı sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez önderliğinde yapılan toplantıda, Türkiye'deki tüm amatör liglerin pandemi nedeniyle Ekim ayının sonuna kadar ertlendiği açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Corona Virüs (covid-19) Pandemi nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren başta devletimiz olmak üzere Bilim ve Sağlık kurullarımızın önerileri doğrultusunda tüm ligler iptal edilmiş olup sonrasında Profosyonel liglerin belirlenmiş kurallar çerçevesinde seyircisiz olarak oynatılmasına yine Devletimiz ve ilgili kurulların önerileri doğrultusunda müsaade edilmiştir.
Gelinen noktada ülke genelinde pandeminin yükseliş göstermesinden dolayı devletimizin yetkili organlarının kararları neticesinde tedbirler arttırılmış ve yeni önlemler alınması hususunda milletimiz bilgilendirilmiştir. Ayrıca yeni risk oluşturacak tüm etkinliklerin düzenlenmemesi tavsiyesinde bulunulmuştur.
TFF Sağlık Kurulu ve ona bağlı oluşturulan Pandemi Danışma Kurulu ile yapılan istişareler neticesinde; mevcut durumda
özellikle amatör lig karşılaşmalarının ve yaş grubu karşılaşmalarının yeterli sağlık tedbirleri alınamayacağı, PCR testlerinin gerçekleşmesinde olumsuzluklar yaşanabileceği ve insan sağlığı ile ilgili ciddi riskler oluşabileceği görüşü oluşmuştur.
TFF yönetimi olarak söz konusu amatör maçların oynanması ile ilgili 1 ay sonra (Ekim ayı sonunda) tekrar değerlendirme yapılmasına bu süre içerisinde Pandemi sürecinin takip edilerek ilgili kurumlar ile sürekli görüş alışverişinde bulunulmasına ve oluşacak yeni şartlara göre program ve statülerin açıklanmasına karar verilmiştir”
Ekim ayı sonrası tekrar değerlendirilecek
Bu karar doğrultusunda amatör futbol müsabakaları Ekim ayı sonuna kadar oynatılmayacak olup, Covid-19’un seyri dikkate alınarak Ekim ayı sonunda yeniden değerlendirilecektir.
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