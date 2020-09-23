Amatör Ligler Ekim sonuna kadar ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez önderliğinde yapılan toplantıda, Türkiye'deki tüm amatör liglerin pandemi nedeniyle Ekim ayının sonuna kadar ertlendiği açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Corona Virüs (covid-19) Pandemi nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren başta devletimiz olmak üzere Bilim ve Sağlık kurullarımızın önerileri doğrultusunda tüm ligler iptal edilmiş olup sonrasında Profosyonel liglerin belirlenmiş kurallar çerçevesinde seyircisiz olarak oynatılmasına yine Devletimiz ve ilgili kurulların önerileri doğrultusunda müsaade edilmiştir.

Gelinen noktada ülke genelinde pandeminin yükseliş göstermesinden dolayı devletimizin yetkili organlarının kararları neticesinde tedbirler arttırılmış ve yeni önlemler alınması hususunda milletimiz bilgilendirilmiştir. Ayrıca yeni risk oluşturacak tüm etkinliklerin düzenlenmemesi tavsiyesinde bulunulmuştur.

TFF Sağlık Kurulu ve ona bağlı oluşturulan Pandemi Danışma Kurulu ile yapılan istişareler neticesinde; mevcut durumda

özellikle amatör lig karşılaşmalarının ve yaş grubu karşılaşmalarının yeterli sağlık tedbirleri alınamayacağı, PCR testlerinin gerçekleşmesinde olumsuzluklar yaşanabileceği ve insan sağlığı ile ilgili ciddi riskler oluşabileceği görüşü oluşmuştur.

TFF yönetimi olarak söz konusu amatör maçların oynanması ile ilgili 1 ay sonra (Ekim ayı sonunda) tekrar değerlendirme yapılmasına bu süre içerisinde Pandemi sürecinin takip edilerek ilgili kurumlar ile sürekli görüş alışverişinde bulunulmasına ve oluşacak yeni şartlara göre program ve statülerin açıklanmasına karar verilmiştir”

Ekim ayı sonrası tekrar değerlendirilecek

Bu karar doğrultusunda amatör futbol müsabakaları Ekim ayı sonuna kadar oynatılmayacak olup, Covid-19’un seyri dikkate alınarak Ekim ayı sonunda yeniden değerlendirilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez: Kulüp başkanları oynama niyetinde değil Türkiye Futbol Federasyonu Başkan vekili ve Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez, amatör liglerin durumuyla ilgili spor servisimize konuştu. Birçok konuya açıklık getiren Düşmez, Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirtti.'Bilim Kurulunun tavsiyesi oynatmama yönünde'Sağlık Kurulu, Bilim Kurulunun tavsiyleri oynatmama yönünde. Sürekli yükselen bir değer var. 'BAL' oynasın, genç takımlar ne olacak? Süper Amatör ne olacak? 120 bin maç var. Biz oynanacakmış gibi hazırlıklarımızı yaptık. Ben dün telekonferans ile sağlık kurumuyla görüştüm. Devamlı görüşüyoruz. Şu anda pandemi artıyor. Sağlık Bakanlığının, Bilim Kurulunun tavsiyeleri hayati. Biz oynanacak gibi hesap kitap yaptık.'Kulüpler her maç test yapamaz'COVID testi 250 liraya yapılıyor. O kadar parayı hangi amatör kulüp verebilir? Hepsini düşündüğümüz için bunları söylüyorum ben. Oynanacakmış gibi bir çalışma içindeyiz ama şu anda düğmeye basamıyoruz. Bilim ve Sağlık Kurumu da düğmeye basamıyor. Herkes iyi niyetli herkes bir şey diyor ama sonunda kimse zarar görmesin. Bir de bu testleri kulüpler yaptıramaz. Devlet testleri karşıladı diyelim. Bitmiyor ki. Çıktın maçtan bulaştı, bulaştırdın. Her gün test yapılmıyor ki. 2020-2021 Süper Amatör Ligi oynanacak mı?'Kulüp başkanları oynanmasın diyor'Kulüp başkanlarına da söylediğiniz zaman onlar da oynanmaz diyor. Çok bilinmeyenler içinde en sağlıklı kararı vermek lazım. Bir de böyle bir şey var. BAL başkanları oynama niyetinde değil. Amatör Futbol Federasyonu yöneticileri oynama fikrinde değil.Adam pandemiye bulaştı, geldi dedesine bulaştırdı, çocuğuna bulaştırdı. Kalp hastası nenesine bulaştırdı mesela. Böyle bir durumu konuşuyoruz. Onun için de bu riski herkes üzerine alamıyor. 7 bilinmeyenli denklem içerisinde bir iş yapmaya çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Şartlar oluşursa önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapacağız inşallah.