Türkiye'deki ligler seyircisiz oynanmaya devam edilecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'deki liglerin durumuyla ilgili merak edilen açıklamayı yaptı. Federasyon, liglerin Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanmaya devam edileceğini duyurdu.

Bununla birlikte Mart ayı sonunda oynanması planlanan hazırlık maçlarının da ertelendiği ve bu karşılaşmaların Haziran ayında oynanmasının beklendiği aktarıldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları;

"UEFA Başkanı Ceferin, EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bize sunum yaptı. Ana nedeni, EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesiydi. EURO 2020, 2021'e ertelendi. TFF olarak, bu karara destek verdiğimizi ifade ettik. UEFA ülkesi ülkelerin, bu ay sonunda 2 hazırlık maçı vardı. Haziran ayında oynanması kararı alındı. Yerel liglerin Haziran sonuna kadar düzenlenmesi için gayret gösterilmesi talep edildi, Haziran sonuna kadar tamamlanması arzulanmaktadır. Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak maçlar devam edecek."

TFF'nin Nisan ayının sonuna kadar liglerin seyircisiz oynanması kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Mart 2020



