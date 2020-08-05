Başakşehir Kopenhag deplasmanında sahaya çıkıyor

Başakşehir, turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finalde mücadele edecek. 12 Mart’ta İstanbul’da oynanan ilk maçı Edin Visca’nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Başakşehir, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor.
Turuncu-lacivertlilerin, alacağı galibiyet ve beraberlikler adını çeyrek finale yazdırmasına yeterli olacak. Başakşehir’in 1-0 dışındaki tek farklı yenilgileri de turu geçmesini sağlayacak. 90 dakika ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlanırsa uzatma bölümüne geçilecek.
Skor değişmezse penaltı atışları çeyrek finale çıkacak ekibi belirleyecek. Kopenhag 2 farklı galibiyet alırsa çeyrek finale yükselecek. Başakşehir, Kopenhag’ı elerse büyük olasılıkla çeyrek finalde İngiliz devi Manchester United ile eşleşecek.
Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman?
- Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün Danimarka temsilcisi Kopenhag’a konuk olacak. Parken Stadı’ndaki maç saat 19.55’te başlayacak ve beIN Sports 1’den yayımlanacak. Mücadele seyircisiz olarak oynanacak.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: "20 yıl önce burada UEFA Kupası´nı kaldırmıştım. Şimdi de Başakşehir ile 20 yıl sonra bir Avrupa maçında takımımın başında son 8 için olacağım.'' pic.twitter.com/JYlQPXwukN
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: "20 yıl önce burada UEFA Kupası´nı kaldırmıştım. Şimdi de Başakşehir ile 20 yıl sonra bir Avrupa maçında takımımın başında son 8 için olacağım.'' pic.twitter.com/JYlQPXwukN— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 4, 2020
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