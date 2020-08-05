Başakşehir Kopenhag deplasmanında sahaya çıkıyor

Başakşehir, turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finalde mücadele edecek. 12 Mart’ta İstanbul’da oynanan ilk maçı Edin Visca’nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Başakşehir, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor.

Turuncu-lacivertlilerin, alacağı galibiyet ve beraberlikler adını çeyrek finale yazdırmasına yeterli olacak. Başakşehir’in 1-0 dışındaki tek farklı yenilgileri de turu geçmesini sağlayacak. 90 dakika ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlanırsa uzatma bölümüne geçilecek.

Skor değişmezse penaltı atışları çeyrek finale çıkacak ekibi belirleyecek. Kopenhag 2 farklı galibiyet alırsa çeyrek finale yükselecek. Başakşehir, Kopenhag’ı elerse büyük olasılıkla çeyrek finalde İngiliz devi Manchester United ile eşleşecek.

Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman?

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün Danimarka temsilcisi Kopenhag’a konuk olacak. Parken Stadı’ndaki maç saat 19.55’te başlayacak ve beIN Sports 1’den yayımlanacak. Mücadele seyircisiz olarak oynanacak.

Clichy: Messi değilim ama öğrendiklerimi getiririm Medipol Başakşehir'in Fransız sol beki Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayarak Manchester United ile eşleşmelerinin harika olacağını söyledi."Kalitemizle mücadele edeceğiz"BBC Radio 5'e konuşan 35 yaşındaki futbolcu, öncelikle UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı elemeleri gerektiğini belirterek, "Eğer bu turu geçersek ve Manchester United ile eşleşirsek bu çok özel ve harika olur. Kalitemizle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak: İşte muhtemel rakipleri"Çok büyük bir başarı"Programda lig şampiyonluklarını değerlendiren Clichy, "Biraz şanslıydık ve bunu iyi yönettik. Çok büyük bir başarı. 1959 yılından bu yana sadece 5 takımın şampiyon olduğu ligde bunu yapabilmek gerçekten büyük başarı" dedi."40'tan fazla maça çıktık, ben 37 maçta forma giydim"Kendisinin yanı sıra takım arkadaşları Martin Skrtel, Demba Ba ve Robinho'nun 30'lu yaşlarının ortasında olmasıyla ilgili bir soruya Fransız yıldız, "Emeklilik öncesinde değiliz, çalışıyoruz. Ben başkanla buluştuğumda 'Lionel Messi değilim ama öğrendiklerimi getiririm' dedim. Takım olarak 40'tan fazla maça çıktık, ben 37 maçta forma giydim" yanıtını verdi. Kariyerinin 4. şampiyonluğuClichy, Premier Lig'de Arsenal ile 2003-2004, Manchester City ile de 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında yaşadığı şampiyonluk sevincini geçen sezon Medipol Başakşehir ile tekrarladı.Fransız oyuncu, turuncu-lacivertli takımda kariyerindeki 4. şampiyonluğa ulaştı.Şampiyon Başakşehir'in gizli kahramanı: Gael Clichy