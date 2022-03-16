UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli olacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki ve üç numaralı organizasyonlarında son 16 turu rövanşı, yarın 15 maçla tamamlanacak. Avrupa'daki tek Türk temsilcisi Galatasaray, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı İspanya ekibi Barcelona'yı Nef Stadı'nda 20.45'te ağırlayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:
Yarın:
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)- Rangers (İskoçya) (0-3)
20.45 Monaco (Fransa) - Braga (Portekiz) (0-2)
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atalanta (İtalya) (2-3)
20.45 Galatasaray - Barcelona (İspanya) (0-0)
23.00 Olimpik Lyon (Fransa) - Porto (Portekiz) (1-0)
23.00 West Ham United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-1)
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Real Betis (İspanya) (2-1)
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:
Yarın:
20.45 Basel (İsviçre) - Olimpik Marsilya (Fransa) (1-2)
20.45 Rennes (Fransa) - Leicester City (İngiltere) (0-2)
20.45 Kopenhag (Danimarka) - PSV (Hollanda) (4-4)
20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)
23.00 Gent (Belçika) - PAOK (Yunanistan) (0-1)
23.00 Roma (İtalya) - Vitesse (Hollanda) (1-0)
23.00 LASK (Avusturya) - Slavia Prag (Çekya) (1-4)
23.00 Feyenoord (Hollanda) - Partizan (Sırbistan) (5-2)