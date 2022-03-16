Spor UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Liginde çeyrek finalistler belli olacak
FUTBOL FUTBOL

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli olacak

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçları başlıyor. Kupa 2 ve 3'te çeyrek finale yükselecek takımlar yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. Avrupa'daki tek temsilcimiz Galatasaray, yarın saat 20.45'te sahsında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Liginde çeyrek finalistler belli olacak
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki ve üç numaralı organizasyonlarında son 16 turu rövanşı, yarın 15 maçla tamamlanacak. Avrupa'daki tek Türk temsilcisi Galatasaray, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı İspanya ekibi Barcelona'yı Nef Stadı'nda 20.45'te ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:

Yarın:

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)- Rangers (İskoçya) (0-3)
20.45 Monaco (Fransa) - Braga (Portekiz) (0-2)
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atalanta (İtalya) (2-3)
20.45 Galatasaray - Barcelona (İspanya) (0-0)
23.00 Olimpik Lyon (Fransa) - Porto (Portekiz) (1-0)
23.00 West Ham United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-1)
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Real Betis (İspanya) (2-1)

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:

Yarın:

20.45 Basel (İsviçre) - Olimpik Marsilya (Fransa) (1-2)
20.45 Rennes (Fransa) - Leicester City (İngiltere) (0-2)
20.45 Kopenhag (Danimarka) - PSV (Hollanda) (4-4)
20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)
23.00 Gent (Belçika) - PAOK (Yunanistan) (0-1)
23.00 Roma (İtalya) - Vitesse (Hollanda) (1-0)
23.00 LASK (Avusturya) - Slavia Prag (Çekya) (1-4)
23.00 Feyenoord (Hollanda) - Partizan (Sırbistan) (5-2)

Domenec Torrent ve Taylan Antalyalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı
SPOR
Domenec Torrent ve Taylan Antalyalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Ukrayna: Ukrayna ordusu karşı taarruza geçti

Ukrayna: Ukrayna ordusu karşı taarruza geçti
Satışlar arttı fiyatlar aynı

Satışlar arttı fiyatlar aynı

​İkinci el otomobil pazarında önemli gelişme.
Pes dedirten hırsızlık

Pes dedirten hırsızlık

​Kimseye aldırmadı: Apartman sakinlerinin gözü önünde çaldı.

​Ukrayna ordusu duyurdu: Havadan imha ettik.

​Lavrov'dan dikkat çeken açıklama: Mevcut kriz dünya düzenini belirleyecek.

Gemiden indirilip inşaat sahasına taşınması işlemi 7 gün sürdü.

​Kimse cesaret edememişti: Onlar başardı.

Şentop: Polonya'nın durumunu en iyi anlayan Türkiye'dir.

Göcek Koyları etkin bir koruma modeliyle yönetilecek
Gündem

Göcek Koyları etkin bir koruma modeliyle yönetilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Göcek Körfezi’nde su kalitesinin bozulmaması, denizaltı biyoçeşitliliğinde azalma yaşanmaması, oksijen ve besin kaynağı olması sebebiyle denizlerin ormanları olarak tanımlanan deniz çayırlarının korunması, tekne ve yatlarda biriktirilen evsel atıkların denizlere boşaltılmaması ve kıyıdaki ağaçların zarar görmemesi için 6 etaplık bir proje başlattı. Projelerin hayata geçirilmesiyle Göcek Koylarında tekne ve yatlar denize gelişigüzel çapa atılarak deniz çayırları tahrip edilemeyecek, halatlarla ağaçlara bağlanamayacak; koylar, denizler ve deniz canlılarının yaşam alanları kirletilemeyecek. Bakanlık projenin ilk adımını atarak “Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek Körfezi Mapa, Şamandıra ve Çevre Koruma Projesi”nin ilk etabının ihalesini gerçekleştirdi.
Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine ait türbin tesisi ekipmanları sahaya ulaştı
Ekonomi

Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine ait türbin tesisi ekipmanları sahaya ulaştı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanları, inşaat sahasındaki Doğu Deniz Kargo Terminali'ne teslim edildi. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı Butckikh, "Bu yıl ilk güç ünitesinin türbin binasının ana teknolojik ekipmanının kurulumuna başlamayı planlıyoruz" dedi.
Rusya’dan 3,5 milyon varil ham petrol alacak
Ekonomi

Rusya’dan 3,5 milyon varil ham petrol alacak

Hindistan’ın, Batılı ülkelerinin yaptırım uyguladığı Rusya’dan 3,5 milyon varil ham petrol satın alma anlaşmasını sonlandırmak üzere olduğu bildirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.