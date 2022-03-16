Spor Domenec Torrent ve Taylan Antalyalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı
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Domenec Torrent ve Taylan Antalyalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve Taylan Antalyalı, Barcelona maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Antalyalı, "Avrupa Ligi'nde bu turdan olan bütün takımlar güçlü. Turu geçersek, en az Barcelona kadar zorlu rakipler var" dedi. Torrent ise, "Barcelona'ya karşı mücadelemizi adil şekilde değerlendirmeliyiz. Dünyanın en iyi 5 takımından biri Barcelona. Birlikte oyun sayesinde sonuca ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı. İspanyol çalıştırıcı ayrıca Arda Turan'ın sakat olduğu için kadroda yer almadığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Domenec Torrent ve Taylan Antalyalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Domenec Torrent ve Taylan Antalyalı basın mensuplarının soruları yanıtladı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve Taylan Antalyalı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında oynayacakları Barcelona maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlk olarak konuşan Taylan Antalyalı, "Barcelona orta sahasında tüm oyuncular kaliteli. Sergio Busquets daha tecrübeli. Ellerindeki en iyi kadroyla çıkacaklardır. İlk maçtaki mücadelemizi sahada gösterip, iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Barcelona, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Ancak Avrupa Ligi'nde bu turdan olan bütün takımlar güçlü. Turu geçersek, en az Barcelona kadar zorlu rakipler var" dedi.

"Görev bölgemden memnunum"

"Galatasaray'da 3. senem. Birçok pozisyonda oynadım. İlk zamanlar forvet bile oynadım. Stopere de geçmiştim. Nerede görev verilirse, en iyisini yapmaya çalışıyorum. Galatasaray kariyerimin büyük bölümünde savunma önünde oynadım. Şu anda görev bölgemden memnunum."

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent ise şunları söyledi;

"Beşiktaş maçı çok önemliydi. Bir maçı kazanmanın en iyi yolu, bir önceki maçı kazanmaktır. Beşiktaş'a kaybetseydik, neden daha iyi oynamadığımızı sorardınız. Oyuncular fizik olarak çok çalıştılar, çok büyük efor harcadılar. Perşembe günü de 90 dakika mücadele etmek için çalışıyoruz."

"Birlikte oyun sayesinde sonuca ulaşabiliriz"

"Barcelona'dan sonra da iki gün içinde hem yolculuk yapacağız, hem de maça çıkacağız. Ne varsa o, değiştirebileceğimiz bir durum yok. Barcelona gibi kalitesi çok üstün olan bir takıma karşı oynamak farklı. Ancak biz tur için oynayacağız. Oyun planımız da buna göre olacak. Türkiye'de Barcelona'yı yeterince tanımayan insanlar, bizden sonra Osasuna'ya 4 atmalarına baksınlar. Barcelona'ya karşı mücadelemizi adil şekilde değerlendirmeliyiz. Dünyanın en iyi 5 takımından biri Barcelona. Birlikte oyun sayesinde sonuca ulaşabiliriz. Barcelona'ya karşı dünyanın bütün takımları geride oynamak zorunda kalıyor. O yüzden onlara karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Barcelona'ya karşı ilk dakikadan itibaren iyi oynamalısınız. Özellikle kalecimizin çok iyi olması lazım. Sonrasında fırsatlardan yararlanabiliriz. Sonuç alabileceğimize inanıyorum."

İspanyol teknik takımdaki eksik futbolcular için, "Arda Turan sakat olduğu için kadro dışı. Halil Dervişoğlu'nun ateşi vardı, doktorla tekrar konuşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Domenec Torrent, 'Bir gün Barcelona'yı çalıştırmak ister misin?' şeklinde gelen soruya ise, "Şu anda Galatasaray'da çok mutluyum. Önümüzdeki 5 yıl burada olursam, harika olur. Şu an Barcelona maçını düşünüyorum. Galatasaray sonrasında ne yaparım, bilmiyorum." diye yanıt verdi.

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