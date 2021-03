UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 15.00'te Avrupa Ligi çeyrek final turu eşleşmeleriyle başlayacak ve aynı anda kazananların oynayacağı yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.

Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 8'e yazdıran takımlar şöyle;

Roma

Arsenal

Granada

Dinamo Zagreb

Villarreal

Slavia Prag

Ajax

Manchester United

Your Europa League quarter-finalists! 🤩



🏆 2020/21 winner will be ______ #UEL pic.twitter.com/Dz1njFvv86 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2021