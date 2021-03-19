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UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri bugün belli olacak.

Haber Merkezi AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 15.00'te Avrupa Ligi çeyrek final turu eşleşmeleriyle başlayacak ve aynı anda kazananların oynayacağı yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.

Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 8'e yazdıran takımlar şöyle;
  • Roma
  • Arsenal
  • Granada
  • Dinamo Zagreb
  • Villarreal
  • Slavia Prag
  • Ajax
  • Manchester United

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor
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Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor
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