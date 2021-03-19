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Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: Erken final

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi. Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool, İspanyol ekibi Real Madrid'le eşleşti.

Haber Merkezi AA

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimini, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu;

  • Manchester City-Borussia Dortmund
  • Porto-Chelsea
  • Bayern Münih-PSG
  • Real Madrid-Liverpool

Yarı final eşleşmeleri

  • Bayern Münih - PSG / Manchester City - Dortmund
  • Real Madrid - Liverpool / Porto - Chelsea

Final İstanbul'da

Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak.

2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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