Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: Erken final

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İYİ Partili Çıray: Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine karşıyız

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, terör örgütü propagandası yapmak suçundan vekilliği düşürülen HDP’li Gergerlioğlu’na destek çıktı. Çıray, “Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine karşıyız. Bu kararı kabul etmiyoruz” dedi.