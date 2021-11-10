UEFA, Galatasaray'a verilen cezayı açıkladı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelmişti. İlk yarının son dakikalarında tribünlerde yaşanan olaylardan dolayı mücadele belirli bir süre durmuştu.
Her iki takım taraftarının birbirlerine karşılıklı meşaleler atması sonucunda olaylar büyümüş ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, taraftarların yanına giderek sakin olmaları yönünde telkinde bulunmuştu.
- UEFA cezayı açıkladı
- Yaşanan bu olayların ardından UEFA, Galatasaray'a verilen cezayı duyurdu. Marsilya maçında yakılan meşaleler nedeniyle sarı-kırmızılı takıma 50 bin euro para cezası verilirken, ayrıca gelecek iki deplasman maçı için de seyirci yasağı getirildi. Galatasaraylı taraftarlar, oynanacak olan 2 deplasman maçına gidemeyecek.