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UEFA, Galatasaray'a verilen cezayı açıkladı

UEFA, Marsilya ile oynanan maçta yakılan meşaleler nedeniyle Galatasaray'a 50 bin euro para cezası verdi. Sarı-kırmızılılar, gelecek iki deplasman maçında taraftarına bilet satamayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA, Galatasaraya verilen cezayı açıkladı
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarını desteklerken.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelmişti. İlk yarının son dakikalarında tribünlerde yaşanan olaylardan dolayı mücadele belirli bir süre durmuştu.

Her iki takım taraftarının birbirlerine karşılıklı meşaleler atması sonucunda olaylar büyümüş ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, taraftarların yanına giderek sakin olmaları yönünde telkinde bulunmuştu.

  • UEFA cezayı açıkladı
  • Yaşanan bu olayların ardından UEFA, Galatasaray'a verilen cezayı duyurdu. Marsilya maçında yakılan meşaleler nedeniyle sarı-kırmızılı takıma 50 bin euro para cezası verilirken, ayrıca gelecek iki deplasman maçı için de seyirci yasağı getirildi. Galatasaraylı taraftarlar, oynanacak olan 2 deplasman maçına gidemeyecek.

Marsilya-Galatasaray maçı sahaya atılan meşaleler nedeniyle durdu
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Marsilya-Galatasaray maçı sahaya atılan meşaleler nedeniyle durdu

Marsilya-Galatasaray maçı öncesinde provokasyon: Fransız polisi müdahale etti
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Marsilya-Galatasaray maçı öncesinde provokasyon: Fransız polisi müdahale etti

Taraftarların karşılıklı olarak meşale atması sonucunda oyun 5 dakika durmuştu.
Taraftarların karşılıklı olarak meşale atması sonucunda oyun 5 dakika durmuştu.
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