Marsilya-Galatasaray maçı sahaya atılan meşaleler nedeniyle durdu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile karşı karşıya geldi. İlk yarının son dakikalarında tribünlerde yaşanan gerilimden dolayı, mücadelenin hakemi Pawel Raczkowski karşılaşmayı durdurdu.
Her iki takım taraftarının birbirlerine karşılıklı meşaleler atması sonucunda olaylar büyüdü. Meşalelerden bazıları sahaya düştü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, taraftarların yanına giderek sakin olmaları yönünde telkinde bulundu. Terim'in haricinde Galatasaray'dan Muslera ve Marsilya'dan Payet de tribünlere giderek taraftarları sakinleştirdi.
- 5 dakika duran mücadele 45. dakikada itibaren yeniden oynanmaya başlanırken, 8 dakikada uzatma verildi.