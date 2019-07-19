SÜPER LİG

UEFA kararını verdi: Fenerbahçe'ye men yok

Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacak.

Haber Merkezi AA
UEFA

UEFA

UEFA, günlerdir beklenen Fenerbahçe kararını açıkladı.

Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacak.

UEFA'nın kararından öne çıkanlar:

  • - UEFA'dan elde edilecek gelirlerin 2 milyon eurosu kesilecek. Ancak 15 Ekim 2019'a kadar borcun yeniden yapılanması ve yeni finansal uygulama izlenmesi ile ilgili koşulların yerine getirilmesi halinde, ceza 1 milyon euroya düşecek.
  • - Kulüp, 2020/2021 ve 2021/2022 sezonlarında transferde 'alınan-satılan' arasında artıya geçmezse, yeni aldığı oyuncuları UEFA listesine kaydedemeyecek.
  • - 2020/2021 ve 2021/2022 sezonlarında 23'ten fazla oyuncu listeye kaydedilemeyecek

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