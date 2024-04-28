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2024 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 ALES/1 sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından açıklanacak olan ALES sonuçları öncesinde, sınav sonuçları için tarih araştırması başladı. Peki, ÖSYM 2024 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

16:44 - 28/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
ALES sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

ALES/1 sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite mezunu olan adayların yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağladığı ALES/1 sınavı 21 Nisan'da tamamlandı. Sınav sonrası gözler ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 ALES sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2024 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/1 sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek. Kitapçığın görüntüleme süreci, 1 Mayıs saat 23.59'da sona erecek.

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