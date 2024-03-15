UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Çeyrek finalde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
Arsenal-Bayern Münih
Atleitco Madrid-Borussia Dortmund
Real Madrid-Manchester City
PSG - Barcelona
A. Madrid - B. Dortmund / PSG - Barcelona
Arsenal - B. Münih / Real Madrid - Manchester City