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Şampiyonlar Ligi'nde erken final

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi. Real Madrid-Manchester City eşleşmesi dikkati çekti.

14:16 - 15/03/2024 Cuma
Güncelleme: 15:09 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.


Çeyrek finalde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.


İşte çeyrek final eşleşmeleri

Arsenal-Bayern Münih

Atleitco Madrid-Borussia Dortmund

Real Madrid-Manchester City

PSG - Barcelona


Yarı final yolu

A. Madrid - B. Dortmund / PSG - Barcelona

Arsenal - B. Münih / Real Madrid - Manchester City




#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
#Real Madrid
#Arsenal
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