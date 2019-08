UEFA Süper Kupa öncesi kent programı belli oldu

Vodafone Park'ta 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de, İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde iki takım taraftarlarının İstanbul'daki programları da belli oldu. İki takım taraftarları 12, 13 ve 14 Ağustos'ta İstanbul'a gelecek. Liverpool taraftarları İstanbul Havalimanı'na, Chelsea taraftarları ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.

UEFA Süper Kupa mücadelesine kadın hakem Vodafone Park’ta 14 Ağustos’ta Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada Manuela Nicolosi ve Michelle O’Neal yardımcı hakem olarak görev alacak. Dev karşılaşmanın 4. hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.Tarihte bir ilkUEFA’dan yapılan açıklamada, Süper Kupa karşılaşmasına yapılan atama ile birlikte ilk kez bir kadın hakemin UEFA’nın erkek müsabakalarında baş hakem olarak görev alacağı belirtildi.Geçen sezon Amiens ile Strasbourg arasındaki mücadelede görev alarak Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) maça çıkan ilk kadın hakem unvanının da sahibi Frappart'ın yardımcılığını ise Fransız Manuela Nicolosi ile İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal üstlenecek.At the 2019 #SuperCup in Istanbul, a female official will take charge of a major UEFA men's competition event for the first time ever.Huge congratulations to Stéphanie Frappart and her predominantly female team of officials on the appointment 👏https://t.co/KHrJiRAY7Q— UEFA (@UEFA) August 2, 2019

Maç öncesinde Liverpool taraftarları Taksim'de toplanırken, Chelsea taraftarları ise Beşiktaş Çarşı'da maç saatini geniş güvenlik önemleri altında bekleyecek. İki takım taraftarları daha sonra polis kontrolünde maçın oynanacağı Vodafone Park'a hareket edecek.