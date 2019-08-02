UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Süper Kupa mücadelesine kadın hakem

UEFA, İstanbul’da Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak Süper Kupa finalinde kadın hakem Stephanie Frappart’ın görev yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesini, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesini, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

Fotoğraf: IHA

Vodafone Park’ta 14 Ağustos’ta Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada Manuela Nicolosi ve Michelle O’Neal yardımcı hakem olarak görev alacak. Dev karşılaşmanın 4. hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

Tarihte bir ilk
UEFA’dan yapılan açıklamada, Süper Kupa karşılaşmasına yapılan atama ile birlikte ilk kez bir kadın hakemin UEFA’nın erkek müsabakalarında baş hakem olarak görev alacağı belirtildi.

  • Geçen sezon Amiens ile Strasbourg arasındaki mücadelede görev alarak Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) maça çıkan ilk kadın hakem unvanının da sahibi Frappart'ın yardımcılığını ise Fransız Manuela Nicolosi ile İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal üstlenecek.

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