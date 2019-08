UEFA Süper Kupa mücadelesine kadın hakem

Vodafone Park’ta 14 Ağustos’ta Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada Manuela Nicolosi ve Michelle O’Neal yardımcı hakem olarak görev alacak. Dev karşılaşmanın 4. hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

Tarihte bir ilk

UEFA’dan yapılan açıklamada, Süper Kupa karşılaşmasına yapılan atama ile birlikte ilk kez bir kadın hakemin UEFA’nın erkek müsabakalarında baş hakem olarak görev alacağı belirtildi.

Geçen sezon Amiens ile Strasbourg arasındaki mücadelede görev alarak Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) maça çıkan ilk kadın hakem unvanının da sahibi Frappart'ın yardımcılığını ise Fransız Manuela Nicolosi ile İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal üstlenecek.