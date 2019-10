UEFA'dan İrfan Can Kahveci'ye skandal 'Asker Selamı' soruşturması

Medipol Başakşehir Kulübü, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Wolfsberger maçında attığı golden sonra sevincindeki asker selamına ilişkin UEFA'dan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı." ifadelerine yer verildi.

🔴 UEFA, futbolcumuz @irfankahveci'nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı. — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 28, 2019

Robinho, Visca ve Azubuike'ye ye soruşturma yok

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında sahasında Avusturya Ligi ekiplerinden Wolfsberger'i 1-0 mağlup etmişti. Temsilcimizin golünü ise milli yıldız İrfan Can Kahveci kaydetmişti. Atılan golden sonra asker selamı veren İrfan Can Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlerimize destek olmuştu. Bu asker selamından dolayı milli yıldıza UEFA soruşturma başlattı. Ancak İrfan Can Kahveci ile birlikte asker selamı veren Robinho, Visca ve Azubuike'ye herhangi bir soruşturma açılmadı. UEFA'nın yalnızca Türk oyuncu İrfan Can Kahveci'ye soruşturma başlatması dikkatlerden kaçmadı.

24 yaşındaki oyuncu Avrupa Ligi maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bundan sonra gol attığımda hep 'Asker Selamı' yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti anlamadım." ifadelerini kullanmıştı.

Asker selamı evrenseldir! @UEFA pic.twitter.com/Gfyf6m71m2 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 24, 2019

Milli Takım'a da soruşturma açılmıştı!

UEFA Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine, A Milli Takım futbolcularının Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamına soruşturma başlatmıştı. Ayrıca Fransa maçında millilerimizin asker selamı verdiği gol sevinci Fransız medyası tarafından yayınlanmamıştı. Maçın yayın ve dağıtımını yapan Fransız medya şirketi, asker selamını yayınlamama nedenlerinin “UEFA’dan aldıkları talimat” olduğunu duyurmuştu. M6 Group’tan yapılan açıklamada, “UEFA’nın özel olarak şartı, herhangi politik çağrışımı yayınlamamamız yönündeydi” denildi.

UEFA'nın çifte standardı: Asker selamı sadece Türk futbolculara yasak

Daha önceden Fransız futbolcu Antoine Griezmann, Dünya Kupası’nın finalindeki kupa töreninde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un karşısında asker selamı vermesi, Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’de oynarken gol sevincini asker selamı vererek kutlaması, Hırvat futbolcu Mario Mandzukic’in Bayern Münih formasını giyerken gol sevincini asker selamı vererek yaşaması, Şampiyonlar Ligi’nde Thierry Henry ve Samuel Eto’o’nun asker selamı vermesi, Emmanuel Adebayor’un ülkesi Togo’nun siyasi olarak içinde bulunduğu karışık dönemde asker selamı vermesi siyasi bir mesaj ya da siyasi bir provokasyon olarak değerlendirilmemişti.









Erdoğan: Ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA’nın millilerimizin asker selamı verdiği için Türkiye’ye soruşturma başlatmasıyla ilgili olarak, “Ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Olsa olsa kınama yapabilirler” ifadelerini kullandı.